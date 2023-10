Joao Félix la lía en las redes con unos mensajes sobre el ‘caso Negreira’

Joao Félix la ha liado en las redes sociales después de darle ‘me gusta’ a unos mensajes que relacionaban su gol anulado contra el Granada y el caso Negreira. El jugador portugués fue protagonista en el duelo de Los Cármenes después de que se anulara desde el VAR el tanto de la remontada del conjunto culé en los últimos minutos. Xavi criticó la actuación del colegiado a la conclusión de un partido que deja a los culés a tres puntos del Real Madrid en la clasificación de la Liga.

Joao Félix ha dado me gusta en las redes sociales a tres mensajes y este acto ha creado una gran polémica entre sus seguidores… y detractores. «Adivinen cuál si fue gol. Luego de Negreira», reza el mensaje que ha sido marcado como favorito por el jugador en el que se adjuntan dos imágenes: la de su gol anulado ante el Granada y el que se concedió de forma válida a Joselu en el Real Madrid-Getafe disputado en el Bernabéu. Lógicamente, nada tiene que ver uno con el otro.

Pero todo no ha quedado ahí, ya que Joao Félix ha dejado rastro a través de las redes con dos mensajes que ensalzan su figura y van contra la de los colegiados que, desde el VAR y el campo, administraron justicia en el duelo disputado en Los Cármenes el pasado domingo y que acabó en iguales a dos tantos entre Granada y Barcelona.

Joao Félix y Negreira

A Joao Félix le ‘gustó’ un mensaje que calificaba de robo lo de Del Cerro Grande en Los Cármenes y otro que ensalza su figura después del primer tramo de competición. «Está siendo diferencial en prácticamente todos los partidos y está jugando. Hoy no marca el gol de la victoria por un robo de Del Cerro Grande. Asco enorme a aquellos que dicen ser del Barça y le rajan», escribió un usuario en unas palabras que ha secundado Joao Félix.

El Barça clama por el gol de Joao Félix

El gol anulado a Joao Félix en Los Cármenes tampoco sentó bien a un Xavi Hernández que mostró su indignación por la decisión en la rueda de prensa posterior al partido. «Primero me dice que la toca, pero luego vemos que no. El árbitro interpreta que interviene en la jugada. ¿Pero a quién interfiere? Porque el balón va al segundo palo y no molesta a nadie. Igual que lo ha anulado, lo podía haber dado. Pero nos ha salido cruz otra vez», dijo el entrenador del Barcelona visiblemente molesto después del gol anulado a Joao Félix.

Todo ocurrió en los últimos minutos del duelo disputado en Los Cármenes y después de que el Barcelona hubiera igualado un 2-0 adverso ante el Granada. Tras un centro desde la derecha, Joao Félix remachó un balón en el segundo palo a gol pero este fue invalidado porque Ferran Torres intervino en la jugada. A pesar de que el delantero no tocó el esférico, el gol se invalidó porque intervino en la jugada. Algo similar a lo que ocurrió en el tanto de Rüdiger en el derbi del Metropolitano hace semanas y que podía haber cambiado los signos del partido en un duelo que acabó perdiendo el conjunto blanco.