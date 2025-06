Joan García borra de sus redes una foto besando el escudo del Espanyol y provoca la ira de los pericos

Joan García es ya oficialmente jugador del Barcelona. El club culé paga su cláusula de rescisión en las oficinas de la Liga y el meta de ser futbolista del Espanyol. El guardameta ya se ha despedido oficialmente del club perico a través de sus redes sociales, unos perfiles que ya se ha encargado de ir moldeando antes de su desembarco en el (aún por hacer) Camp Nou: ha hecho desaparecer una fotografía en la que besaba el escudo del Espanyol lo que hecho despertar la ira de los pericos.

«Ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Hoy me toca despedirme del club que ha sido mi casa desde los 15 años. Durante todo este tiempo he intentado crecer cada día como futbolista y como persona, siempre con humildad, esfuerzo y el orgullo de defender la portería del Espanyol», decía en su comunicado de despedida Joan García, a viva voz, dejando claro que su adiós al Espanyol «no es una despedida cualquiera, es una etapa que se cierra con la convicción de que todo lo que he vivido me ha hecho mejor».

Ya en la propia publicación de su adiós al Espanyol que ha subido Joan García ha tenido que desactivar los comentarios, desérticos por el momento, ante la oleada de comentarios negativos de una afición perica a la que no le valen su mensaje de despedida. «Sé que esta decisión no será fácil de entender para todo el mundo. No os pido que lo hagáis. Pero sí quiero que sepáis que ha sido una decisión muy meditada, pensando no solo en mi carrera, sino también en lo mejor para el club, para mi familia y para mí», comentaba el propio Joan.

Lo que tampoco han pasado por alto los aficionados pericos al acceder al perfil público de Joan García en Instagram es cómo ha desaparecido de su feed, de su portada, la foto en la que se veía al guardameta besando el escudo del Espanyol en plena celebración por la permanencia en Primera División. El portero, ya a todos los efectos propiedad del Barça, ha hecho desaparecer esta foto, no eliminándola, sino moviéndola de lugar en una publicación que contaba con un carrusel de fotografías, dejando ver de primeras otra instantánea. Por el momento, el perfil público de Joan García está plagado de fotos del Espanyol, su club hasta hace nada.

Es también anecdótico pero pone de manifiesto la tensión y el rechazo que genera entre la afición perica el fichaje de Joan García por el Barça. Es el propio Espanyol el que, a través de sus redes sociales, ha dejado ya de seguir al portero, incluso momentos antes de que su fichaje se hiciera oficial. La relación Joan García-Espanyol está completamente rota tras su fichaje por el Barça.