Chasco de la Liga al Barça por Joan García: «Una cosa es hacerlo oficial, otra cosa inscribir»

Javier Tebas, presidente de la Liga, no tiene tan claro que el Barça pueda inscribir a Joan García. Ficharle sí, porque eso compete únicamente a los culés. Pagando la cláusula se lo lleva. Pero inscribir es otra cosa, para eso se tiene que cumplir la famosa regla 1:1 que obliga la Liga. Y eso, a día de hoy, el Barça no lo cumple.

«Una cosa es hacer oficial, otra cosa es que lo pueda inscribir. Veremos. El Barça tiene que hacer cosas para poder inscribir. No muchísimas, pero tendrá que hacer cosas, evidentemente. Y el Barça ya sabe lo que tiene que hacer», ha dicho Javier Tebas sobre el fichaje de Joan García por el Barça en un acto este martes con el que deja clara la postura de la Liga.

El conjunto catalán ya tiene cerrada la incorporación del todavía portero del Espanyol, pero falta lo más importante: el pago de la cláusula. El club azulgrana necesita reunir los 25 millones de euros que cuesta el portero perico y todavía no lo ha podido hacer. Mientras no tenga ese dinero, no habrá fichaje oficializado.

Pero aún cuando sea oficial, el siguiente camino del Barcelona será inscribir a Joan García, algo que Javier Tebas no tiene tan claro. «Como oigo tanto, Nico Williams, el otro, el otro, pues no sé. Primero que sea lo que se escribe sea verdad, que ya no sé si es verdad lo que se escribe o no se escribe», ha dicho el presidente de la Liga en ese acto, que ha dejado claro que el Barça «no está en la regla 1:1».

Tebas se lanza contra la FIFA

A falta de pocos enemigos, Javier Tebas quiere tener otro: la FIFA. El presidente de la Liga se lanza ahora contra el máximo organismo del fútbol mundial, el más poderoso en este deporte, por la existencia del Mundial de Clubes. «Mi objetivo es eliminar» ese torneo, dice un Tebas que asegura que «no hace falta otra competición más que mueve dinero hacia un sector de clubes y jugadores y sale de algún lado».

«Lo tengo muy claro, mi objetivo es que no haya más Mundiales de Clubes. Hay que eliminarlo», contestó Javier Tebas este martes en un acto en el que le preguntaron sobre el torneo que ya se está disputando en Estados Unidos. «No hay fechas, aquí no hay más dinero», añade el presidente de la Liga.

Además, Tebas asegura que hay que «mantener el ecosistema» del fútbol y eso pasa por eliminar este Mundial de Clubes y «mantenerlo como estaba antes», es decir, con un torneo que duraba menos de una semana y en el que el equipo europeo campeón de Europa jugaba tan sólo dos encuentros. El presidente de la Liga defiende que «no hay fechas», pero siempre ha mantenido que no se le pasa por la cabeza bajar su Liga de 20 a 18 equipos.