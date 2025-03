Jenni Hermoso pide quitar los 10.800 € de multa a Rubiales para meterle un año en prisión

Jenni Hermoso ha recurrido la sentencia dictada contra el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales, que fue condenado a 18 meses de multa por agresión sexual, pidiendo que también sea condenado por las coacciones a las que se vio sometida, asegurando que «las amenazas y consecuencias» de las mismas que recibió «eran reales».

En su recurso a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la representación de la jugadora solicita que tanto Rubiales como el ex director de la selección española Albert Luque, el ex seleccionador femenino Jorge Vilda y el ex responsable de marketing de la RFEF Rubén Rivera, sean condenados a un año y seis meses de cárcel por el delito de coacciones.

En caso de no acceder a esta pretensión, y de forma subsidiaria, su abogado pide que se revoque la sentencia en cuanto al delito de agresión sexual respecto de Rubiales y que, en lugar de la multa a la que fue condenado, se le imponga un año de cárcel.

En su recurso, el letrado de Hermoso critica que el magistrado José Manuel Fernández Prieto considerase en el fallo que «no existe descrito ningún acto de violencia o intimidación sobre la jugadora directamente dirigido a impedir hacer lo que la ley no prohíbe o compeler a efectuar lo que no quiere».

«La sentencia omite todo razonamiento sobre determinadas pruebas practicadas en el plenario, dejando huérfano de todo razonamiento sobre su valoración para poder entender la construcción intelectual de la resolución y que podrían llevar a una condena de los acusados por este delito», expresa.

La Fiscalía apoya a Jenni Hermoso y pide que se anule el juicio

Marta Durántez, la fiscal de la Audiencia Nacional encargada del caso Rubiales, ha pedido que se anule el juicio porque «el juez no fue imparcial». Así lo ha hecho saber presentando un recurso de apelación contra la sentencia, dictada el 20 de febrero de 2025 por el Juzgado Central de lo Penal, en la que se absolvía de un delito de coacciones a los acusados, pero en la que se condenaba a multa a Rubiales por agresión sexual tras el beso a Jenni Hermoso. «La sentencia supone una ofensa para la víctima y para las víctimas de agresiones sexuales. Sin duda un mal precedente», esgrime en el recurso recogido por este periódico.

Los motivos de la fiscal para que se anule el juicio a Rubiales es, en primer lugar, la nulidad por infracción de normas y garantías procesales que genera indefensión. Durántez solicita así la nulidad del juicio con la consiguiente retroacción de las actuaciones para que deba celebrarse de nuevo y se admita la prueba interesada por la fiscal indebidamente denegada. También solicita que se permita a la fiscal realizar las preguntas que fueron indebidamente inadmitidas de forma reiterada durante la vista.