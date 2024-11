Javi Moreno: «Tenemos lo que hemos votado los españoles, y con eso hay que tirar para delante»

Javi Moreno nació en Silla, es valenciano, y aunque su familia está bien, le ha pillado muy de cerca toda la tragedia vivida en Valencia con la DANA. El actual entrenador de la Balompédica Linense y ex jugador de Milan, Alavés o Atlético de Madrid, atiende a OKDIARIO en La Línea de la Concepción y analiza la situación política desde su punto de vista tras la terrible gestión realizada por los políticos de nuestro país.

«Yo de política entiendo bien poco. No es que no me quiera meter. Pero me pilla directamente porque soy valenciano, soy de Silla. Gracias a Dios, en mi pueblo solamente ha llegado hasta el polígono industrial. Y muchas de las naves que están allí están para la ruina. He estado allí y aquello es una catástrofe grandísima y no sé quién tiene la culpa. Pero supongo que los políticos tendrán que tener sus responsabilidades. Porque al final son ellos los que manejan y dan órdenes para que estas cosas no sucedan. Mira aquí en Andalucía. Ha llovido también y han evitado muertes. Es cierto que decir eso ahora es fácil. Pero si estas cosas se avisan a tiempo puedes evitar muchas muertes», nos señalaba Javi Moreno.

«Valencia ahora es una locura. Tengo un amigo que ha perdido a su mujer en medio de la carretera. Tengo a mi hija y a mis hermanos que están allí ayudando. Me pilla de cerca, pero no sé decirte quién tiene la culpa. Es algo de la naturaleza. Pero la gente que está preparada lo tendría que haber avisado con tiempo», valoraba en OKDIARIO el ex internacional español.

«Cada uno tiene su forma de ver las cosas y su ideología. Yo actuaría de otra manera, pero hay que respetar todo. Tenemos lo que hemos votado los españoles. Ni más ni menos. Eso es lo que tenemos y con eso hay que tirar para delante. ¿Qué lo hacen mal? Pues tenemos que hacer todo lo posible para que eso no vuelva a pasar y buscar a otros que lo puedan hacer mejor. Pero al final todos se equivocan. Los del PP, los del PSOE… El problema es que no aprovechen esto para no echarse «mierda». Deberían ayudarse uno a otros para solucionar problemas. Y que de verdad se ayude a la gente. En La Palma con el tema del volcán, fíjate lo que pasó. Y ahora en Valencia esperemos que lleguen las ayudas», señaló el ex futbolista español.

«Para mí sí (España es el mejor país para vivir). Yo soy español de toda la vida. Fue un orgullo defender a mi país y a mis colores. Y a lo que me han inculcado desde pequeño. Pero tenemos que unirnos todos. Da igual que seas de derechas o de izquierdas. Rojo, blanco, azul o amarillo. Hay que ayudar. La gente que manda tiene que ayudar y no que se ponga en contra de otras cosas», concluyó sobre este tema el actual entrenador de la Balona.