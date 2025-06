Javi Climent, entrenador de Topuria: «Va a ser un día duro para Oliveira, le ganará en el primer asalto»

Al otro lado de la pantalla y desde el otro lado del Océano Atlántico, en Las Vegas, Javi Climent se conecta sonriente a la videollamada con OKDIARIO. Ríe y bromea durante toda la conversación. Es una persona feliz, puede decir que ha conseguido la victoria interna de hacer una profesión de su pasión, algo esquivo para muchas personas. Es un amante de las MMA y es también el entrenador de boxeo de Ilia Topuria.

«Ya no sé que nos queda», asegura emocionado cuando este periódico le pregunta por su próximo sueño. Aunque Climent tiene claro el siguiente paso. «Me gustaría UFC España y pelear en casa. No sé cuando llegará», argumenta. Cabe recordar que el propio Topuria está haciendo todo lo posible para llevar un evento dentro de territorio nacional. «No me retiraré sin competir en España», llegó a decir hace pocos días desde Las Vegas.

Allí, durante la madrugada del sábado al domingo peleará Topuria por el cinturón de peso ligero de la UFC. Se enfrenta a Charles Oliveira por el título que dejó vacante Islam Makhachev al subir de división. Precisamente la mayor parte del campamento se llevó a cabo bajo la incógnita de quién de los dos mencionados luchadores sería su rival, con la incertidumbre que conlleva un perfil de peleador u otro. «Nos gusta imponer nuestro estilo sea el rival que sea», resume. Y avisa a Oliveira. «Va a ser un día duro para él».

P. ¿Cómo ves a Topuria? ¿Qué diferencia respecto a los demás traning camp?

R. Creo que la mayor diferencia de todas ha sido el ambiente. Ha habido un gran ambiente sabiendo que Ilia no tiene que pasar por ese recorte de peso tan agresivo que pasaba antes. Así que creo que eso ha marcado la diferencia y está dejando a Ilia centrarse más en lo que son los entrenamientos y lo que es la pelea más que pensar tanto en en ese recorte. Destaco la felicidad que tiene este equipo ahora.

P. El otro día hablé con Aldo (entrenador de rendimiento de Ilia) y también destacó el buen ambiente. ¿Tanto se ha notado la diferencia?

R. Total, imagínate poder disfrutar cada día con tu equipo, es una gran ventaja. Es nuestra pasión, pero también nuestro trabajo, y si tú vas a tu trabajo a malas ganas, pues no es lo mismo que ir contento y feliz y con ganas de afrontar lo que te espera. Todos nuestros entrenamientos son muy duros y mejor afrontarlos con muchas ganas que sin ellas.

P. Has cumplido tu sueño. ¿Cómo valoras eso?

R. Me siento muy agradecido a la vida de lo que me está viniendo. Sí es cierto que llevo mucho trabajo de muchos y siempre supe que algún momento iba a llegar. Ha llegado bastante rápido porque soy bastante joven y me alegro de eso, de que todo el trabajo que he hecho ahora se esté viendo recompensado. A Ilia lo conozco desde hace muchísimos años, creo que lo conozco desde que él tiene 17 años, así que es mi amigo ya no sólo es mi equipo. Es mi amigo y poder venir aquí a Las Vegas a realizar este tipo de eventos es algo muy emocionante. Uno no se da cuenta de la magnitud hasta que se pone a hablarlo con otras persona y dices ‘wow’.

P. ¿Cómo ha llevado Ilia el cambio de categoría? ¿Se ha notado en su pegada y movilidad?

R. Ha cambiado su fuerza. No únicamente el golpe como tal, sino que ahora lo que yo le noto es que pude mantener esa fuerza durante un largo tiempo. Eso creo que es lo que más va a marcar la diferencia respecto al otro peso. Si ya antes era letal, ahora cada golpe de Ilia puede mandarte a la lona. Así que va a ser duro para Charles Oliveira ese día. Y luego tiene mucha más energía para para todo, para afrontar cualquier entrenamiento y mejorar las marcas que parece que son imbatibles. Lo mejor es que no tiene techo.

P. Tú que eres su entrenador de boxeo sabes la fuerza con la que golpea.

R. No lo puedo explicar, no sé cómo lo hago, simplemente lo aguanto. Al final el que decide más o menos la combinación soy yo. Entonces si me hace mucho daño abajo trato de pasarme un minutito que no voy abajo y tratar de combinar más arriba. La verdad es que es duro, está muy fuerte. Yo ya le he dicho que no sé si podría aguantar dos generaciones de Topuria. Si su hijo tiene ganas de ser luchador o boxeador, no sé si podré ponerle las manos. (ríe). Hubo un golpe que me pegó que se me olvidó la combinación que tenía que hacer después y le dije ‘espera un momento que me acabo de quedar un poco en blanco’.

P. El traning camp estuvo marcado por la incertidumbre hasta que se conoció al rival. ¿Cuánto influyó en la preparación?

R. Siempre hay pequeñas pinceladas que se pueden dar. Es cierto que a nosotros nos gusta marcar nuestro estilo. Nos gusta llevar nuestro estilo de combate y no que nos lo impongan a nosotros. Así que tampoco ha habido una gran diferencia si er aun rival u otro. Obviamente sí existe, porque un luchador es zurdo y el otro diestro no. Entonces, algo cambia, pero estábamos preparados para cualquier cosa y cuando nos dijeron el nombre de Charles teníamos tiempo de sobra para poder trabajarlo. No hemos tenido menos tiempo que en otras ocasiones. Hemos tenido el mismo y está más que preparado.

P. Charles también tiene un estilo marcado y no le teme al intercambio. ¿Cúal esperas que sea su estrategia?

R. Él va a venir. Es un tipo que tiene ya 45 peleas, esta va a ser su número 46 e irá a buscar la victoria porque no sabe hacer otra cosa. Él va a venir y cuando sienta el golpe de Ilia… Su cuerpo le pedirá irse ahí. No sabrá trabajarlo porque obviamente tiene muchas cosas buenas, pero no tiene la movilidad de piernas que podía tener Volkanovski o Holloway y se va a plantar. Y ya sabemos lo que pasa cuando te plantas con Topuria… Ilia tiene un dominio perfecto de los tres campos de las MMA. Él decidirá en qué momento acabar la pelea.

P. ¿Cómo enfoca el equipo las horas previas a la pelea?

R. Tratamos de no llevar nuestra mente a la pelea y no cansarla con que va a pasar porque si tú estás todo el rato pensando en ello, es como que tu mente se cansa y va a ver 10.000 situaciones que luego no son lo que va a ocurrir exactamente. Entonces tratamos de estar en en equipo, de estar todos unidos, y disfrutar del momento. A mí una de las cosas que más me gusta, por ejemplo, es el momento en el que cogemos todas las mochilas y nos subimos a al coche para ir hacia el estadio. Ese camino a mí me encanta. Voy a hacer lo que me gusta y encima este equipo siempre tiene una mentalidad muy positiva. No sale una palabra negativa nunca. Sólo está la palabra victoria en nuestra boca. Nadie piensa en lo contrario.

P. Todo el mundo, incluidas las casas de apuestas, da favorito a Topuria. ¿Genera presión?

R. No, la verdad. Nosotros sabemos el trabajo que hemos hecho, que hemos dado nuestro 100%… Entonces, pase lo que pase, sabemos que todo lo que estaba en nuestra mano lo hemos hecho. Sabemos que todo va a salir bien. Queremos darle una alegría a todos los aficionados y eso es lo que va a pasar.

P. ¿Cuál es tu pronóstico para la pelea?

R. Va a ser en el primer asalto, lo tengo clarísimo por el estilo que tienen ambos.