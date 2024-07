Jadon Sancho es el plan B del Barcelona si falla Nico Williams

Nico Williams es la prioridad absoluta del Barcelona para este verano, pero el club azulgrana también tiene un plan B en el caso de no poder acometer el fichaje del extremo del Athletic: Jadon Sancho. El inglés, que acaba de volver al Manchester United tras su exitosa cesión en el Borussia Dortmund, podría ser una alternativa para el club azulgrana, que intentaría repetir la fórmula de la cesión, como en los casos de Joao Félix y Cancelo, para incorporar a un futbolista que no cuenta para Ten Hag.

El Barcelona sólo tiene ojos para Nico Williams. Su fichaje se ha convertido en una cuestión de estado para el club azulgrana. Para Laporta y sus asesores, el internacional español es la némesis de Mbappé, el futbolista llamado a formar una sociedad letal con su amigo Lamine Yamal como ha hecho en la Eurocopa con España. Por eso nadie en el Barça se va a rendir hasta ver cómo pagar los 58 millones de su cláusula y cómo encajar el sueldo de Nico Williams dentro del limitado límite salarial del club azulgrana.

Pero en las oficinas del Barcelona también están en la obligación de plantearse el escenario de comenzar la próxima temporada sin Nico Williams, una situación que nadie quiere contemplar y que sería muy dolorosa no solo para Laporta y su directiva, sino también para todo el barcelonismo. Y en ese escenario es donde encaja el extremo inglés del Manchester United Jadon Sancho.

La pasada temporada Jadon Sancho volvió a sentirse futbolista, a partir del mes de enero, en el Borussia Dortmund, el equipo en el que triunfó antes de dar el salto al Manchester United. El extremo inglés, que aterrizó en el Signal Iduna Park en calidad de cedido, completó media temporada excelente y se convirtió en pieza clave en el equipo que alcanzó la final de la Champions contra todo pronóstico tras eliminar a rivales como el Atlético de Madrid o el PSG.

Jadon Sancho renació en Dortmund

El Borussia Dortmund pagó 4 millones por la cesión de Jadon Sancho, más una parte de su salario: 116.000 de los 337.000 euros mensuales (17,5 kilos por temporada) que tiene firmados el joven extremo inglés con el club de Old Trafford, al que llegó en el verano de 2021 a cambio de 85 millones de euros procedente precisamente del equipo alemán.

Pero en el Manchester United nunca dio el nivel. Su irregularidad en el campo acabó traduciéndose en una relación volcánica con su entrenador, Erik ten Hag, que llegó a apartarle en su día del primer equipo de Old Trafford, descontento con su bajo rendimiento y falta de disciplina. La relación entre ambos está rota desde hace tiempo y, al igual que le ocurre a Joao Félix con Simeone, no hay más remedio que volver a separar sus caminos.

Por eso la cesión de Jadon Sancho es una alternativa viable para el Barcelona igual que lo fueron en su día las de los dos Joaos, Cancelo y Félix, que aterrizaron a las órdenes de Xavi Hernández después de sus enfrentamientos con Guardiola y El Cholo. Ahora, si falla la vía Nico Williams, las puertas de Can Barça estarían abiertas para Sancho.

Compás de espera por Nico Williams

De momento, el extremo inglés ha vuelto a entrenarse a las órdenes de Ten Hag, que no cuenta con él, en el inicio del enésimo proyecto de reconstrucción de un Manchester United que no disputará la Champions porque acabó octavo en la última edición de la Premier. Los red devils, que disputarán la Europa League tras haber conquistado la FA Cup, acaban de romper el mercado con el fichaje de Leny Yoro por más de 60 millones de euros y aún harán más movimientos, por lo que no pondrían problemas a la marcha de Jadon Sancho.

El Barcelona, de momento, sigue a la espera de acontecimientos y con todos los huevos en la cesta de Nico Williams. El Athletic de Bilbao, que está que trina con las maniobras de Laporta y Deco para atraer al jugador, prefiere traspasarlo a cualquier club que no sea el Barça, pero los 58 millones de cláusula son un precio de ganga para un futbolista de 22 años que se ha convertido en el jugador de moda de Europa.

Si el club azulgrana consigue entrar en la norma del uno por uno, podrá endeudarse en un crédito para pagar la cláusula de Nico Williams y prorratear su salario en un contrato ascendente como los de Raphinha o Lewandowski. Si no, la opción de Jadon Sancho pasaría a cobrar mucha fuerza para el Barcelona.