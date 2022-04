En España no es muy conocida, pero en Italia es una auténtica celebridad un reclamo, tanto en televisión como en las redes sociales. Michela Persico es una presentadora y periodista deportiva que triunfa en la pequeña pantalla italiana y que todavía se dio más a conocer cuando se confirmó su relación sentimental con el jugador de la Juventus Daniele Rugani.

La joven reporterera enamoró al defensa bianconero años atrás y tras llevar en secreto su romance durante mucho tiempo, finalmente lo anunciaron a bombo y platillo e incluso tuvieron un hijo. Rugani, que apenas cuenta para Allegri y no pasa por su mejor momento profesional, es feliz junto a su pequeño y su pareja, una Michaela Persico que arrasa en redes sociales con sus posados.

Ambos se conocieron en un partido de tenis en Brescia y desde entonces son inseparables. Así lo contó la propia Michaela, que al principio no quería que se supiera que tenía una aventura con Rugani porque los futbolistas son muy mediáticos en ese sentido: «Nos conocimos por casualidad en un partido de tenis en Brescia. Nos caímos bien de inmediato. Nuestra relación no salió a la luz porque era preferible que los periodistas deportivos no tuviesen relaciones sentimentales con los deportistas».

A día de hoy tanto el defensa de la Juve como la periodista llevan la relación con total libertad. De hecho, el perfil de Michaela en Instagram, donde le siguen más de un millón de personas, está plagado de fotos junto al central y su hijo. El resto, sugerentes posados de la reportera en bikini presumiendo de figura, vídeos entrando y saliendo del agua, fotos de sus lujosos viajes, etc.