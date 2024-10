Italia evita en el último minuto que España se rencuentre con la victoria

España sigue sin ganar, aunque ante Italia acarició la victoria. Hubo que esperar hasta el minuto 85 para que llegara el gol de la campeona del mundo, que parecía reencontrarse con el triunfo después del batacazo de los Juegos Olímpicos, gracias a un tanto con suspense de Alba Redondo. Pero Beccari borró la sonrisa de la cara a la Selección apenas unos minutos después, a la salida de un córner, para evitar que las de Tomé se vayan con buenas sensaciones de este parón, puesto que ya empataron ante Canadá.

No era un partido nada sencillo para la Selección, que contaba con bajas muy sensibles en su once. Más allá de la ausencia en la concentración de la Balón de Oro, Aitana Bonmatí, se caían del choque ante Italia tanto Laia Aleixandri como Mariona Caldentey. Además, jugadoras como Jenni Hermoso y Alexia Putellas, que viajaron a París para la gala del lunes, no eran de la partida.

Sí que aparecía en la alineación otra de las candidatas al premio a mejor jugadora del mundo, Patri Guijarro, y la goleadora del partido ante Canadá, una Cristina Martín-Prieto a la que se le caen los goles en el Benfica y que se confirmó como una gran opción frente a las norteamericanas. Sheila, Amaiur, Lucía García y Vicky López también entraban de inicio.

Pero a la selección española le costó mucho, ante un equipo que ha crecido mucho en el último año. Ya demostró en Pontevedra hace menos de un año que eran un hueso duro de roer y, después de una temporada en la que el calcio femenino no ha parado de crecer, han vuelto a complicar la vida a las de Montse Tomé.

No tiene un buen recuerdo ni la seleccionadora ni el propio equipo de Italia. El pasado diciembre, la primera derrota tras el Mundial llegó en casa, frente a ellas. Fue con una remontada en la que se incluyó un episodio de lo más surrealista, puesto que Aitana Bonmatí pidió el cambio en el descanso y no dio tiempo a ejecutarlo, comenzando la segunda parte con una menos y viendo como la Azzurra lo aprovechaba para empatar.

España no arranca contra Italia

En esta ocasión, España llegaba con la necesidad de solventar las dudas que arrastra desde los Juegos, pero no lo consiguieron. Sí que lograron adelantarse, aunque ya en el tramo final, cuando fueron con todo al ataque. Alexia, Athenea o Alba Redondo habían entrado ya al terreno de juego y fue la nueva delantera del Real Madrid la encargada de poner el primero de la noche en Vicenza.

A pase de Alexia, que abrió para su incorporación al ataque, Redondo la pegó con la fortuna de que una de las defensoras desvió a gol con un balón bombeado ante el que no pudo hacer nada Giuliani. Acariciaba la victoria España en el 85′, pero duró muy poco la alegría. En un córner en el 88′ llegaba el tanto del empate fruto de un cabezazo de Beccari, ante el que nada pudo hacer Cata Coll.

El empate no ayuda a resolver las dudas de la Selección. En estos primeros partidos tras los Juegos Olímpicos, que servirán como rodaje para la Eurocopa 2025, España no ha sido capaz de reencontrarse con la victoria. Habrá que esperar al próximo parón, cuando se medirán a Francia, para intentar volver a la senda del triunfo y recuperar las buenas sensaciones.