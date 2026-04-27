Isco exige al Betis que vete a un periodista y las redes arden

Isco Alarcón es noticia en las redes sociales durante las últimas horas. El futbolista, que se acaba de recuperar de una larga lesión y ha vuelto a jugar con el Real Betis después de mucho tiempo, está dando bastante que hablar por algo pocas veces visto. El malagueño, que es uno de los capitanes del equipo verdiblanco, apoya la petición de un socio y accionista y exige a su propio club que vete a un periodista deportivo por ciertos comentarios en redes sociales.

«Como socio y accionista del Real Betis Balompié, exijo que el club vete al trabajador de La Sexta Leandro Iglesias. Basta de aguantar continuas faltas de respeto por parte de un tipo que no merece ejercer su profesión en ningún lugar relacionado con las Trece Barras», escribía en X (antes Twitter) un usuario llamado Adrián que no se esperaba que el de Arroyo de la Miel se pronunciara. Pero lo hizo poco después. «Yo, como uno de los capitanes, también lo exijo», respondió Isco Alarcón mencionando al propio Real Betis en la citada red sociales.

Yo,como uno de los capitanes ,también lo exijo @RealBetis — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) April 26, 2026

El mensaje de Leandro Iglesias que más molestó a la afición y al vestuario del Real Betis parece que fue este: «Bueno, siempre nos quedará el histórico Betis de las quintas plazas y sus récords como cuarto finalista europeo». El reportero de La Sexta también hizo referencias al Braga, equipo que eliminó al Betis hace unos días de la Europa League, aunque horas después daba normalidad a lo sucedido: «A todos: un poquito de calma y alegría. No le deis demasiada importancia a las cosas dentro de un contexto de guasa muy propia de Sevilla. Esto es para divertirse un rato y no tomárselo muy en serio. APRAGO la luz por hoy».

Muchos aficionados betícos respondían y cargaban contra Leandro Iglesias pidiendo que el Betis no le dejara entrar al Villamarín ni a las ruedas de prensa, pero el comunicador no entiende esos mensajes: «No estoy de acuerdo. Estamos en una red social y no es más que ironía o guasa sevillana. El club sabe lo que es una red social y su contexto. El club está menos contento con los que amenazan e insultan».

No es el único que ha recibido críticas, pues Isco Alarcón también lo ha hecho. Aficionados respondían a su tuit pidiendo ese veto alegando que lo que debe hacer es centrarse en volver a ayudar al Betis sobre el terreno de juego después de tantos meses sin jugar, y dejar de preocuparse por cuestiones extradeportivas como ésta.