Iris Tió y España, campeonas espiadas por Rusia: «Estaba entrenando y vi que miraban, tomaban apuntes y nos copiaron figuras»
La nadadora, ganadora de seis medallas en el pasado Europeo, dialoga con OKDIARIO sobre sus éxitos
Destronó a Rusia en el Mundial del año pasado y las rusas copiaron figuras de las españolas para ganar el Europeo 2026
Tió ha sido galardona con la Medalla al Mérito Deportivo 2026 por la Real Federación Española de Natación
El equipo español de natación artística se ejercitaba el pasado verano en el Centro Acuático Olímpico de Saint-Denis —dentro del marco competitivo del Europeo de natación 2026— cuando, entre bocanada de oxígeno y figuras bajo el agua, se sintieron observadas. Levantaron la mirada y confirmaron sus sensaciones. Sobre el vaso de la piscina se habían posado, en fila y sin un ápice de pudor, las integrantes del equipo ruso para tomar apuntes y sacar fotografías mentales de la coreografía española. «Lo vimos todas. Nos copiaron figuras, fue algo que no nos había pasado nunca. Es un honor porque significa que estamos haciendo las cosas bien», detalla Iris Tió (Barcelona, 2002) a OKDIARIO.
La edad más contemporánea de la natación artística ha virado. Ya no es el mundo el que observa cómo Rusia marca agenda en esto de la natación artística, ahora es el gigante euroasiático quien saca papel y lápiz para perpetuarse en la cúspide a toda costa. «Nos ganaron porque nos copiaron algunas figuras y con ello recibieron más puntos por dificultad y obtuvieron mejor puntuación final. ¿Falta de ética? Están dispuestas a hacer todo lo que sea para ganar, pero esto nos motiva todavía más», dice Tió, de sonrisa perenne y timidez transitoria a medida que avanza la conversación con este periódico. Nada que ver cuando se enfunda el bañador, pura energía en cada expresión y coreografía.
Sus piernas dibujan la figura y su mirada eleva la sensibilidad del espectador. Así conquistó seis medallas en el Europeo de hace dos meses —oro en solo técnico; platas en dúo libre, dúo mixto libre, equipo técnico y rutina acrobática; y bronce en solo libre— y fue galardonada con la Medalla al Mérito Deportivo 2026 por la Real Federación Española de Natación. Iris Tió es, a sus todavía 23 años, la reina de la natación artística. Con permiso de las rusas y sin él. De madre violinista, padre clarinetista y abuela pionera en música electrónica. De ahí saca Iris Tió su sensibilidad musical para expresar y nadar sobre las notas.
Pregunta. Lleva años aumentando éxitos y exposición mediática. ¿Se siente cómoda?
Respuesta. La verdad es que no es fácil, pero he tenido suerte porque mi familia me apoya muchísimo y también mis entrenadoras, que es muy importante para poderlo gestionar bien con los entrenamientos. Poco a poco lo he ido manejando y cada vez mejor. Estoy muy contenta también de todo el reconocimiento que se nos está dando al equipo y a la visibilidad que estamos teniendo últimamente.
P. En el Europeo compitió en varias categorías con diferentes rutinas. ¿Cómo logró retener cada movimiento? ¿Satura tanta información?
R. Ha sido mucha exigencia, tanto física como mentalmente. Y la verdad es que por eso entrenamos tanto y tantas horas. A mí me motiva hacer esto. Es un reto para mí y me gusta poderlo hacer. Estoy muy contenta y orgullosa de esta transformación. Llega a saturar, sobre todo en los entrenamientos, cuando estamos montando todas las coreografías o cambiando los ejercicios. Cuando llego a la competición, ya lo tengo mucho más mecanizado y es más fácil.
P. En este Europeo se le ha visto una mejora física. ¿Cómo ha variado la preparación?
R. Eso es por el CrossFit. Hemos hecho CrossFit durante los dos últimos años para ganar músculo y poder empujar mejor en el agua y tener más fuerza y energía. Nos ha ido muy bien. Este año vamos a cambiar un poco la estrategia y vamos a seguir haciendo ejercicios de fuerza, pero no vamos a hacer CrossFit como tal. Lo vamos a ir combinando y encontrando lo que vaya mejor de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que es nuestro objetivo. Queremos estar lo más preparados posible.
P. Al Europeo han ido tan preparadas que incluso Rusia les espió.
R. Lo vimos todas. Estábamos entrenando y nos estaban mirando, ahí en fila apuntando cosas. Nos copiaron figuras y gracias a ello obtuvieron más puntuación por dificultad y nos ganaro. Al final, es un honor que Rusia nos quiera copiar. La verdad es que no nos había pasado nunca. Siempre éramos nosotras las que las mirábamos a ellas y creo que esto significa que estamos haciendo bien las cosas y vamos a seguir así, innovando y buscando estrategias que nadie más pueda pensar.
P. ¿Pensó en algún momento que fue una falta de ética?
R. Sí, de hecho, la entrenadora se lo dijo a nuestra entrenadora -Andrea Fuertes- que para ganar tuvieron que hacerlo. Están dispuestas a hacer todo lo que sea para ganar. Es un país que está acostumbrado a ir a saco en todo y lo han demostrado una vez más. Aunque nos hayan ganado, esto nos motiva porque las tenemos cerca y realmente queremos ir. Tenerlas ahí, tan cerca, nos da mucha hambre de entrenar al máximo para ir a por ellas.
P. Ha mencionado a Andrea Fuertes. ¿Cómo de revolucionaria es?
R. Es la más revolucionaria del mundo y también Víctor, su pareja y nuestro entrenador. La verdad es que creo que hacen un tándem perfecto junto con el resto de entrenadores que tenemos. Realmente hacemos un gran equipo y tenemos mucha suerte de tenerlos porque nos aportan muchísimo, tanto en el agua como fuera. Hemos conectado bastante bien con sus ideas y también Andrea intenta que nos vaya bien a nosotras y que nos quede bien. Hace que disfrutemos más. Nos lo pasamos mejor y podemos expresar más y sentirnos más involucradas. Y esto creo que es muy positivo.