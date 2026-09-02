La intrahistoria de Badosa y su victoria en tres actos: «Fue una putada que pararan el partido, no he conseguido dormir»

Paula Badosa recorre las tripas de Flushing Meadows con una sonrisa y un gesto de liberación. Después de ocho puntos de partido, al noveno consiguió vencer a Kasatkina y poner el broche a un encuentro disputado en trees acto y durante más de 24 horas. Debió comenzar a mediodía del martes, la lluvia lo retrasó cuatro horas y lo detuvo tras el primer set y lo aplazó definitivamente al día siguiente cuando estaba a dos puntos de la victoria. Todo por la lluvia. Una noche larga para la española.

«Ha sido todo tan distinto, tan raro. No ha sido fácil. Empecé muy bien el partido, todo bastante controlado, y cuando lo pararon una vez, me molestó por eso, porque llevaba buena dinámica. Entré a pista y lo gestioné bien, pero luego lo volvieron a parar en un momento crucial y fue una putada irme a dormir así. No conseguí dormir. Estaba muy emocional cuando me fui a la cama. Y claro, hoy he empezado el partido teniéndolo que cerrar, con lo complicado que es cerrar los partidos», cuenta la española a la prensa española desplazada a Nueva York, entre la que se encuentra OKDIARIO.

Badosa se enfrentará a la tenista local Coco Gauff en segunda ronda. Será en una Arthur Ashe cuyo público jugará un papel fundamental. «He jugado muchas veces contra ella, salga bien o salga mal, tengo muy claro cómo hay que jugarle . Jugué hace un par de meses. Es verdad que jugué un gran partido y aquí es diferente jugar. Nunca he jugado contra Coco en la Arthur Ashe, pero me imagino que el público va a responder. No es algo que me incomode mucho. Al revés, me gusta y estoy con ganas de ese reto. Ojalá sienta la presión de poder ser número uno del mundo y juegue peor», argumentó Badosa.

La española también explicó el motivo por el que pasó por el quirófano hace unas semanas. «Esta vez no fue por una lesión. Paré tres semanas porque necesitaba hacer una pequeña intervención y era el momento ahora. Y también jugué en tierra, más que nada por poder estar aquí para clasificarme. Una vez conseguí el objetivo, decidí parar ahora las tres semanas, pero físicamente ahora llevo más o menos unos meses buenos. Tuve un accidente hace años y no podía respirar bien. Siempre buscaba momento y no lo encontré hasta ahora», detalló Paula.