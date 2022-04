Carlos Alcaraz ha revelado que el pasado domingo sufrió una caída por las escaleras que le provocó unas molestias a la altura del sóleo. El accidente no pasaría de ser un susto si no fuera porque ese mismo día le esperaba un día de máxima exigencia en el Conde del Godó, con semifinales por la mañana e hipotética final por la tarde. Logró reponerse para batir a sus rivales y proclamarse campeón del torneo barcelonés.

«Es algo que solo sabe mi equipo. El domingo me levanté con el pie izquierdo y me caí por las escaleras antes de jugar la semifinal. No es que fuesen ochenta escalones, pero me hice daño a la altura del sóleo. Estuve dudando si podría jugar bien, pero al final la adrenalina del partido me hizo jugar sin problemas. Estaba calentando, activo, pero me resbalé… por suerte, con esa adrenalina lo superé. Luego, entre partido y partido me dormí una siestecita de media horita , comí algo y a por el partido», reveló.

Además, el murciano aseguró que afronta con calma las comparaciones cada vez más frecuentes con Rafa Nadal. «Siempre he dicho que si te comparan con Rafa es porque estás haciendo las cosas bien. Rafa es uno de los mejores de la historia y que te comparen con él es bueno en cierta parte. Por otro lado, si te comparan con él es porque están echando piedras en tu mochila. Pero piedra que me echan, piedra que tiro. Lo llevo cada vez mejor», explico durante su paso por El Hormiguero.