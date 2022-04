Carlos Alcaraz, el príncipe del tenis mundial, suma un nuevo título que agranda la expectativa que gira alrededor de su extraordinaria aparición. La joya de El Palmar ya es también conde tras conquistar el Godó en una final magistral en la que superó a su compatriota Pablo Carreño en dos sets (6-3, 6-2). Alcaraz supo leer el tipo de encuentro que esperaba, con el cansancio mellando a ambos después de sendas semifinales en la matinal del domingo, e impuso su potencia, sobre todo de derecha, para ganar a un amigo y alcanzar la gloria en uno de los torneos estrella ante el público español.

Todo fue demasiado rápido en la final después de marchar lento durante toda la semana. En poco más de una hora de juego el huracán de tenis en que se ha convertido Alcaraz arrolló a un Carreño que está acostumbrado a entrenar con el murciano, pero no pudo frenar la potencia y extrema movilidad de un auténtico elegido en el deporte de la raqueta. No importó la paliza de horas antes en semifinales ante De Miñaur, donde tuvo dos pelotas de partido en contra, tampoco el cansancio acumulado. Carlos Alcaraz suma y sigue y ya es dueño del Trofeo Conde de Godó.

Llegaban ambos contendientes en la reserva, después de una jornada matinal de semifinales en la que Carlos estuvo a punto –dos, concretamente– de perder frente a De Miñaur, mientras Carreño se mostraba inapelable ante un terrícola consumado como Schwartzman. Los dos compañeros de entrenamientos y amigos se citaban en un encuentro por el título en el club por el que ambos compiten, el RCT Barcelona, y con el aliciente de suceder en el palmarés a Rafa Nadal.

Alcaraz comenzó con las cosas claras, pero Carreño también las tenía en su mente. Ambos enlazaron cuatro juegos consecutivos sin ceder un solo punto al resto, como previa al primer break, del lado de Carlitos, que pisó el acelerador como un veterano para sumar la ventaja necesaria para afrontar el resto del set mirando a Pablo desde el retrovisor.

Carreño, al contrario que Carlos, no gestionó bien sus fuerzas y si bien corrió todo lo que pudo para responder una y otra vez a las bombas de su rival, no pudo competir en cuanto a errores no forzados y winners con el de El Palmar, más agresivo desde el fondo pero también más sólido. Esta iba a ser la clave de un primer set que se marchaba al bolsillo de Alcaraz con un marcador de 6-3 y un segundo break que le permitía comenzar sirviendo en el segundo.

Carreño se rinde al campeón

El momento era crítico para Carreño, que resistió de nuevo los primeros juegos, no sin dificultades, ante un Alcaraz devastador con su derecha y calculador con un revés minusvalorado dentro de su paleta de golpes. La dejada, marca de la casa de Carlos, comenzaba también a aparecer a la espera de un break que decantara la balanza del partido o permitiera la igualdad, en caso de caer hacia el lado de Carreño.

Sin embargo, Pablo dijo basta ante la constante lucha contra un auténtico martillo desde el fondo de la pista. Alcaraz no recibía consecuencias del desgaste, sino que las convertía en virtud. Más rápido y potente que al principio del partido, pero también más inspirado, suficiente para alcanzar un parcial de 4-0 definitivo para acabar con la final y confirmarle como sucesor de Nadal y campeón del Trofeo Conde de Godó.