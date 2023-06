Los ingresos de la RFEF se han más que duplicado durante la presidencia de Rubiales

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) elevó sus ingresos en 2022 hasta los 437,4 millones de euros. Así se desprende de las cuentas anuales presentadas este martes por el organismo que preside Luis Rubiales, que dividen dichos ingresos en dos partidas: los totales de la entidad (366 millones) y los de sus federaciones territoriales (71,4), este segundo dato de 2021 al no haber cifrar de 2022.

Durante la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF, el tesorero de la entidad, Eduardo Bandrés, presentó unos resultados que fueron aprobados por unanimidad por los presentes en la reunión. En su exposición, desgranó las diferentes partidas, destacando el «resultado excepcional» de 28,7 millones de beneficios en 2022 que, sumados a los 32,8 millones de 2021, arrojan un total de 61,5 millones.

«Hemos obtenido una cierta velocidad de crucero, con ajustes por la pandemia desde finales de 2020. Todo ello nos ha dado un compromiso muy estricto de gestión por parte de las distintas áreas de la casa, manteniendo esa velocidad normal de crucero en el área de los ingresos. Detrás, hay un enorme esfuerzo de gestión», explicó Bandrés.

Así, los ingresos de la Federación se han más que duplicado desde la llegada de Rubiales y su Junta Directiva en 2018, basando su estrategia económica en una estructura descentralizada en dos niveles: la RFEF y las federaciones territoriales, diferenciándose de otros países como Inglaterra o Francia.

Los ingresos de las federaciones territoriales, descontadas las transferencias que reciben de la RFEF para evitar duplicidades, ascendieron a 71,4 millones de euros en 2021. Al no disponer todavía de cifras de las cuentas en 2022, la proyección equivalente eleva los ingresos totales de la RFEF (366 millones), sumados a los de sus federaciones territoriales (71,4), hasta los 437,4 millones de euros.

De estos, los derechos audiovisuales representan el 30 por ciento (111,5 millones) de los ingresos totales, es decir, los que se obtienen por la retransmisión de partidos de las selecciones nacionales (masculinas y femeninas), como los procedentes de la comercialización de la Copa del Rey y Supercopa de España masculinas y otras competiciones organizadas por la RFEF en categoría femenina, además de en Primera Federación, fútbol sala o fútbol playa.

Además, el 23 por ciento lo representan la partida de patrocinios y publicidad -segunda partida más importante-, por delante de la de servicios federativos prestados (17), la de selecciones nacionales y organización de competiciones (12) y la del convenio con la Liga (4,7).

Ese resultado se refleja en el balance, en la partida del activo, lo más significativo es un aumento en los activos financieros y la tesorería en su conjunto. A corto plazo, como mucho a 18 meses, son unos 185 millones de euros. Los fondos propios de la RFEF se han duplicado en dos años, desde el 2020, eran de 50 millones, y ahora son de 110 millones de euros de fondos propios -un ratio de solvencia del 1,70, muy mejorada y elevada-.

Así, Bandrés resaltó que «cerca del 90 por ciento de dichos ingresos proceden de la maquinaria de la RFEF». «Estamos consolidando nuestra posición», agregó, haciendo hincapié en el aumento «significativo» de los activos financieros y «la tesorería en su conjunto».

Los fondos propios de la RFEF se han más que duplicado desde 2020, pasando de 48,6 millones de euros a los 110,1 millones en 2022. «Esto da una solvencia y una amplia capacidad de afrontar proyectos de futuro con una financiación propia», señaló Bandrés, que también incidió en la disponibilidad de liquidez de la RFEF.

La «encrucijada» de la RFEF

El Fondo de Maniobra -que es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente- ascendió a 68,2 millones de euros, lo que da una idea de la capacidad de la RFEF para afrontar «sin problemas» sus obligaciones de pago a corto plazo.

Por su parte, la Tesorería contaba a finales de 2022 con un total de 100,4 millones de euros, «demostrando la capacidad de la RFEF de actuar a corto plazo y cumplir sus compromisos de manera garantizada». Con todo ello, el activo total de la RFEF ha pasado de 277,2 millones de euros en 2021 a 313,8 millones en 2022.

Respecto a los gastos propios de la RFEF, que en 2022 fueron de 337,3 millones de euros, la entidad la reparte en diferentes partidas. Así, dedicó al fútbol no profesional (clubes, territoriales, cantera, social) un 36,2 por ciento del total (122,1 millones). Otra partida es la destinada a selecciones nacionales, con un 17,6 por ciento (59,4 millones). Y por último, la organización y explotación de competiciones propias, un 15 por ciento del total de gastos (50,5 millones).

Estos resultados fueron valorados por un Luis Rubiales que sacó pecho por haber mantenido las ayudas a los clubes no profesionales y las federaciones territoriales durante la pandemia. «Tuvimos una encrucijada importante, pero no se dudó, se votó por unanimidad tirar para adelante. Eso salvó a muchos clubes», recordó.

«Hemos mejorado mucho, con ese dinero han hecho cosas importantes. Hemos cuidado con mucho cariño de todo el fútbol no profesional. No hay ninguna federación del mundo que haga esto, una dedica 132.000 euros de ayuda para todo el fútbol amateur, nosotros lo dedicamos solo para un club. Los números no engañan, sabéis el esfuerzo tremendo que ha hecho esta Junta Directiva», puso en valor.