Inglaterra – España: la estrella llega a Wembley

Partido Mundial el Wembley. España e Inglaterra protagonizarán la reedición de la final de la última cita mundialista, en la que la Selección se proclamó campeona del mundo en Sídney. Este miércoles (21:00 horas) las de Montse Tomé buscan su segundo triunfo en la Liga de Naciones y afianzarse en el liderato, tras la agónica remontada contra Bélgica en Valencia. Lo hacen ante una selección inglesa que no pudo pasar del empate ante Portugal y que deberá ganar si no quiere perder buena parte de sus opciones de estar en el final four.

España comenzó la fase de grupos de la Liga de Naciones con una victoria sufridísima contra Bélgica. La campeona del mundo dominó con claridad, pero le faltó puntería, como casi siempre. No estuvieron finas de cara a puerta y estuvieron cerca de pagarlo caro, puesto que su rival marcó en dos los acercamientos que tuvieron. Pero consiguieron remontar. En apenas 15 minutos le dieron la vuelta al partido, cerrándolo con un gol de Martín-Prieto en la última jugada del encuentro.

La delantera permitió a la Selección iniciar la competición con tres puntos. Las españolas defienden título, después de ganar hace un año a Francia en La Cartuja, consiguiendo proclamarse campeonas al ganar por 2-0. Ahora buscarán una nueva victoria de altura ante la subcampeona del mundo y vigente campeona de Europa.

Será la primera vez que ambos equipos se vuelvan a ver las caras después de la final del Mundial que protagonizaron el 20 de agosto de 2023 en Sídney. Entonces, España ganó con un gol de Olga Carmona que permitió a la selección española proclamarse campeonas del mundo por primera vez en su historia. Ahora, se enfrentan en Wembley, donde se espera una gran entrada para ver el encuentro.

No será la primera vez en la que Inglaterra jugará en Wembley. De hecho, el fútbol femenino inglés cada vez llena más estadios, como es el caso de Stamford Bridge, Etihad o Emirates. El mítico estadio ya acogió la final de la Eurocopa femenina de 2022, en la que se impusieron las locales. Ahora, vivirán lo que podría ser perfectamente una final anticipada de la competición, que no podrá darse debido al formato, puesto que sólo clasifica para la final four la campeona del grupo.

España busca la conquista de Inglaterra

España llega al partido ante Inglaterra después del 3-2 contra Bélgica y lo hace con las bajas que tenía Tomé para esta concentración. Se trata de Alexia Putellas, Patri Guijarro, Amaiur Sarriegi, Jenni Hermoso y Misa Rodríguez, las tres primeras por lesión. Con un centro del campo que parece bastante claro debido a las ausencias y que debería ser el mismo que fue de la partida contra las belgas, la Selección buscará dominar a través de su toque, aunque deberán recuperar la fluidez para hacer daño a Earps, una de las mejores porteras del mundo.

La portera de Inglaterra no es más que una de las múltiples estrellas con las que cuenta la selección británica. Empezando por el banquillo, donde cuentan con Sarina Wiegman, la seleccionadora tiene en sus filas a jugadoras de enorme calidad como son Bronze, Walsh, James o Alessia Russo, su referencia en ataque.

Pese al gran equipo con el que cuentan, no fueron capaces de ganar a Portugal en la primera jornada de esta Liga de Naciones. En un partido celebrado en Portimao, empataron a uno a pesar de adelantarse en el marcador. Por tanto, si España logra rascar los tres puntos en Wembley, se consolidará al frente de la clasificación con apenas dos jornadas disputadas.