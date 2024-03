Paul Gascoigne vuelve a hablar abiertamente de sus problemas con el alcohol, revelando que no tiene hogar y que se queda a dormir en la habitación de invitados de la casa de su agente, Katie Davies. El controvertido ex jugador inglés reconoce que ha vuelto a asistir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos y se sincera sobre su situación actual en una profunda e impactante entrevista.

«Yo solía ser un borracho feliz. Ya no lo soy. Soy un borracho triste. No salgo a beber, bebo dentro de casa», confiesa el popular ex jugador en una entrevista concedida a High Performance. En un adelanto del documental que protagonizará, dice lo sigoente: «La gente conoce a Paul Gascoigne, pero nadie conoce a Gazza (su apodo). Incluyéndome a mí, a veces. Pasé muchos años tristes, como cuando me rompí los ligamentos y luego la rótula. Me perdí cuatro años de fútbol. Habría llegado a los 100 partidos internacionales con Inglaterra».

Explica cómo suele caer en el alcohol pese a sus intentos por dejarlo: «Intento no desanimarme porque el mundo ya está bastante deprimido. Y cuando estoy realmente deprimido, es cuando tomo un trago para animarme. No creo haber decepcionado a ningún entrenador, ni a los jugadores, ni a la afición que conozco. Si hubo alguien a quien decepcioné, fue a mí».

En el documental admite que bebe unos seis cafés antes de las 10 de la mañana para mantenerse sobrio. «Es realmente fácil, sólo trato de mantenerme alejado de los pubs. Si bebo algo, lo bebo porque quiero, no por ningún motivo en particular. No culpo a nadie, culpé a mucha gente cuando bebía. Después de asistir a las dos primeras reuniones, seguí los 12 pasos que me dijeron que hiciera, y uno de ellos fue encontrarme con la persona a la que culpabas y pedirle disculpas. Sigo luchando contra el alcoholismo. Vivo en la casa de mi agente».

«Si quiero que sea un mal día, (todo lo que tengo que hacer) es ir al pub. Si quiero que sea un buen día, saco mi caña y salgo a pescar. No es la bebida, es el después. Después de mirar mi teléfono y ver 30 mensajes o llamadas perdidas, sé que estoy en problemas. Pero he estado bien. El año pasado no fue brillante, estuve internado durante un par de meses. Tengo muchas cosas dentro, cosas que debería compartir pero que tengo miedo de compartir con la gente . Estoy orgulloso de lo que le he dado a la gente. He donado casi un millón de libras a 10 organizaciones benéficas diferentes, sin que nadie lo sepa. Nunca me rendí. Creo que el momento en que me rendiré será cuando esté en un ataúd. Aparte de eso, seguiré luchando», finaliza Gascoigne.

