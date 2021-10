Marcos Alonso conquista a Luis Enrique. El lateral izquierdo se ha ganado la confianza de un seleccionador que ha terminado muy satisfecho con el rendimiento que ha ofrecido el lateral izquierdo durante la Liga de las Naciones. El asturiano está tan contento con su actuación que de cara al mes de noviembre parte en la pole para ser el dueño del flanco izquierdo de la selección española.

Eduardo Inda, en su visita semanal a El Chiringuito, lo desveló: «Luis Enrique ha visto con bastante gozo que Marcos Alonso está respondiendo». «Lo que está sopesando es olvidarse para siempre de Jordi Alba porque no le gusta el ambiente que genera en el vestuario», concluyó el director de OKDIARIO en el programa que se emite en Mega.

El jugador del Chelsea no jugaba un partido con la selección española desde el 15 de octubre de 2018. Aquella noche la Selección perdió ante Inglaterra en el Benito Villamarín tras jugar un primer tiempo para olvidar. De aquel partido salieron varios señalados. Uno de ellos fue Nacho Fernández, que a pesar de que la temporada pasada jugó a un gran nivel, no fue citado por el asturiano. El otro fue Marcos Alonso, que ha tenido que esperar 1.087 días para volver a vestir la camiseta de España. Y el resultado no ha podido ser mejor.

Frente a Italia realizó un despliegue físico que hizo saltar por los aires cualquier esquema defensivo transalpino. Atrás estuvo perfecto, impidiendo cualquier acción del equipo italiano, mientras que en ataque aportó llegada y peligro. De hecho, estuvo cerca de conseguir dos goles. Frente a Francia estuvo más controlado y no le dejaron subir con la misma alegría, pero en defensa secó a todos los delanteros del conjunto galo. Ha disputado todos los minutos de esta competición.

En el campo ha estado sobresaliente, pero a Luis Enrique también le ha fascinado su actitud. Marcos Alonso es un jugador tranquilo que genera muy buen ambiente en un vestuario joven, pero que es una auténtica familia. No da un problema y siempre está dispuesto a sumar por el equipo, lo que ha gustado mucho a un seleccionador que en estos momentos tiene claro que en noviembre, cuando España se juegue su clasificación para el Mundial ante Grecia y Suecia, estará en la lista. Eso sí, un mes es muy largo y no puede bajar su rendimiento en su club.

No obstante, la llegada de Marcos Alonso deja en una posición muy delicada al resto de laterales izquierdos que tiene la selección española. Gayá es el que más veces ha estado convocado por Luis Enrique, mientras que la posición de Jordi Alba y Sergio Reguilón se complica. Los dos tendrán que hacerlo muy bien antes de la próxima convocatoria si quieren estar con la Selección.