Inda: «El Atlético necesita vender a Joao Félix por necesidades financieras»

El Atlético de Madrid está obligado vender a Joao Félix porque no le salen las cuentas. Eduardo Inda desveló en exclusiva en El Chiringuito que el conjunto rojiblanco tiene la intención de vender a su estrella portuguesa «por necesidades financieras».

«En el Atlético están deseando que Joao Félix haga un gran Mundial porque lo tienen que vender sí o sí. Si no lo venden tendrán que hacer una ampliación de capital», desveló Eduardo Inda en el programa presentado por Josep Pedrerol.

El director de OKDIARIO recordó que «el Cholo no le quiere y él no quiere seguir. «El Atlético no se ha clasificado para los octavos y el agujero de no clasificarse en la Champions puede llegar a ser de 50 millones», añadió Inda.

La situación de Joao Félix, que disputará este Mundial de Qatar con la selección portuguesa, es límite con el Atlético de Madrid. El cuadro rojiblanco quiere venderle y el futbolista portugués podría tener las horas contadas como colchonero. Su relación con el Cholo Simeone no ha sido nada positiva en los últimos meses y el jugador no era feliz estando en el banquillo.

La relación de Joao Félix y el Cholo Simeone ha tenido altibajos durante la etapa del portugués en el Metropolitano, pero en los últimos meses ha empeorado bastante. El ex del Benfica comenzó siendo titular en el Atlético de Madrid esta temporada y siendo un jugador importante en los primeros partidos, con las tres asistencias frente al Getafe.

Joao no marcaba y su juego con la elástica rojiblanca se fue diluyendo poco a poco hasta que Simeone lo sentó en el banquillo tras el derbi del 18 de septiembre y el posterior parón de selecciones. A partir de ahí, el portugués acumuló nueve suplencias de manera consecutiva con un sinfín de malas caras y gestos en el banquillo, e incluso no disputando un par de encuentros.

En el último tramo de temporada antes del Mundial, y tras el doblete de Joao Félix en Cádiz que finalmente no le sirvió al Atlético de Madrid para puntuar, el portugués ha ido ganándose la confianza de Simeone muy poco a poco. Fue titular en Oporto, suplente contra el Espanyol salvando al equipo con el gol del empate, sancionado en la derrota de Mallorca por acumulación de tarjetas y titular con gol en el duelo de Copa del Rey contra el Almazán. Su futuro parece lejos del Metropolitano tras el Mundial.