Paula Badosa aparece en el puesto 13 de la WTA tras la última actualización del ranking y su conquista en Indian Wells, donde se impuso en la final a Victoria Azarenka (7-6, 2-6 y 7-6) para lograr su primer título individual. La tenista catalana está más cerca que nunca de meterse en el top 10 por primera vez en su carrera y tiene muchas posibilidades de lograr el billete para estar en la WTA Finals que congrega a las ocho mejores tenistas del año.

La conquista de Paula Badosa en Indian Wells tras imponerse en la final a Victoria Azarenka le ha permitido escalar 14 puestos en el ranking para situarse como número 13 de la WTA, con 3248 puntos. La española está más cerca que nunca de meterse entre las diez mejores tenistas del circuito gracias a llevarse el título en la primera final de la WTA que disputaba. Tan solo dista 78 puntos de la décima clasificada, Naomi Osaka.

«No esperaba para nada esta subida en el ranking», reconoció Paula Badosa en la rueda de prensa posterior al encuentro. «Comencé en el año en el puesto número 87 y ahora estoy muy cerca del top ten», comentó Badosa sobre su gran ascenso logrado en el presente curso.

First Spanish woman to win the @BNPPARIBASOPEN trophy 🏆

🇪🇸 @paulabadosa 🇪🇸 pic.twitter.com/DSgJjYs9Jn

— wta (@WTA) October 18, 2021