La impactante respuesta de Alcaraz a las lágrimas de Ferrero: «Fue un momento difícil….»

Carlos Alcaraz ha vuelto por sus fueros en China después de su homérica victoria ante Jannik Sinner en el ATP 500 de Pekín. Después de acabar frustrado en la gira por Estados Unidos, el tenista español volvió a levantar un título en un duelo entre los dos mejores jugadores del ranking mundial. El murciano también quiso tener unas bonitas palabras para Juan Carlos Ferrero, su entrenador, y la persona clave en su recuperación tenística y psicológica.

Carlos Alcaraz ha vuelto a sonreír a la entrada del otoño después de un fin del verano en Estados Unidos donde acabó pagando el esfuerzo de afrontar Roland Garros, Wimbledon y los Juegos Olímpicos de París. El tenista español escribió su nombre en los libros de historia del tenis tras ganar dos grandes consecutivos y ser la plata olímpica más joven de la historia en la disciplina y el peaje que acabó pagando fue una desastrosa gira por Estados Unidos.

Hastiado a nivel físico, tenístico y mental, Carlos Alcaraz cayó, unos días después de subirse al podio de París, en dieciseisavos del ATP Masters 1.000 de Cincinnati contra Gael Monfils. Ese día el tenista murciano dejó unas imágenes preocupantes destrozando la raqueta y desquiciado antes de afrontar un US OPEN al que el murciano acudía como máximo favorito. En las pistas de Flushing Meadows también hubo drama tras una dura derrota en segunda ronda ante Botic Van de Zandschulp.

Las victorias con España en la Copa Davis y su papel decisivo en la pasada Laver Cup, parece que sirvieron de estimulante para un Carlos Alcaraz que ha vuelto a mostrar su mejor nivel en la gira por China, a la que acudió después de ser convencido por Juan Carlos Ferrero. Como viene siendo habitual a lo largo de su carrera, el ex número 1 del mundo fue clave para recuperar emocionalmente al tenista.

«Estoy orgulloso de mí mismo por todo lo que he hecho el último mes, trabajando muy duro físicamente, también en la pista. Ha sido un mes intenso. Estoy feliz de acabar con el trofeo de Pekín, tras un partido realmente increíble, de los que hacen afición», dijo tras vencer a Jannik Sinner en una épica final en la que tuvo que remontar al número 1 del mundo para poder acabar llevándose el título.

Carlos Alcaraz también fue cuestionado por las lágrimas de Juan Carlos Fererro, que rompió a llorar en la grada después de ver la victoria de su pupilo. «No le he visto, pero es bueno saberlo. Fue una victoria muy especial para mí, levantar este trofeo frente a mi equipo, que es parte de mi familia. Fue un gran momento para mí», dijo. «Supongo que se emocionó al final porque todos sabemos por lo que pasamos el último mes o los últimos dos meses. Fue un momento muy difícil en la cancha», prosiguió.

JCF really was in tears the moment carlitos won the title. We might think it’s just a 500 but looks like this title win means a lot for carlos & his team ❤️ #ChinaOpen

Via @ChinaOpen pic.twitter.com/ED5ACFGy3U

— z N e D (@MadMart05) October 2, 2024