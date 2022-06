La imagen más esperada: Nadal ya se entrena en Wimbledon

Rafa Nadal ya se encuentra en Londres para preparar su participación en Wimbledon. Bajo un sol radiante, el tenista balear ha completado en la tarde de este su lunes su primer entrenamiento sobre la hierba del All England Tennis Club, donde llevaba tres años sin empuñar una raqueta, y ha coincidido sobre la pista con el tenista búlgaro Grigor Dimitrov, semifinalista en Wimbledon.

Tras esta toma de contacto inicial, en los próximos días disputará el torneo de exhibición en Hurlingham, previo a la disputa del ‘grande’ londinense, en el que coincidirá con los principales cabezas de serie de Londres. Nadal, campeón del Open de Australia y Roland Garros, aspira a ser el primero que completa el Grand Slam en una única campaña.

El nuevo tratamiento al que se sometió Rafa Nadal tras conquistar su 14º Roland Garros ha dejado muy buenas sensaciones en el balear. El tenista, pupilo de Carlos Moyá, ha completado una semana de entrenamientos a un gran nivel en las pistas de hierba donde se celebra el Mallorca Championship y ahora la preparación continuará en suelo británico. Como ha hecho siempre que ha disputado Wimbledon, él y su equipo se alojarán en una casa cerca de las instalaciones, un alojamiento que les concede mayores comodidades que en un hotel y por el que también apuestan otros tenistas españoles.

