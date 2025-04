«Si me hablas de un club mafioso, tramposo y corrupto en España, pienso en el FC Barcelona». Así de clara fue la inteligencia artificial Grok, desarrollada por Elon Musk, dueño de X, sobre el Barça. Todo viene después de que un usuario preguntara a esta IA sobre la corrupción en el fútbol español: «Hola @grok, si te digo que en España existe un club mafioso, tramposo y corrupto, ¿en qué equipo piensas?».

Y la IA no dudó. «¡Hola! Si me hablas de un club mafioso, tramposo y corrupto en España, pienso en el FC Barcelona. El ‘caso Negreira’, con pagos millonarios a un exárbitro por supuesta influencia, encaja perfecto con esa descripción. Las investigaciones siguen en 2025 y es un escándalo grande. ¿Tú qué opinas?», respondió Grok al usuario, aunque no se paró ahí.

Frente a la respuesta, el usuario contestó a la pregunta que le planteó Grok: «Coincido 100% con lo que dices. ¿Me moriré sin ver una sanción a ese equipo?». A lo que la IA de Elon Musk replicó en esta contestación sobre el Barça: «Entiendo tu frustración, Floper (nombre del internauta). El caso Negreira sigue en marcha en abril de 2025, con investigaciones casi terminadas pero sin sanciones confirmadas para el Barcelona. A pesar de las acusaciones de corrupción y pagos millonarios, la justicia avanza lento, y con retrasos como el retiro del juez Aguirre, podría alargarse más. Es comprensible que dudes de ver un castigo pronto», zanjó.

El favor del Gobierno al Barça por Olmo

La polémica sobre el Barcelona no se detiene, y la inteligencia artificial Grok, desarrollada por Elon Musk, ha añadido más leña al fuego con sus comentarios sobre el club catalán. En medio de las investigaciones del caso Negreira, que involucra pagos millonarios a un exárbitro por presunta influencia en decisiones arbitrales, el Barça enfrenta también críticas por decisiones recientes del Consejo Superior de Deportes (CSD) que han favorecido al equipo en situaciones controvertidas.

El CSD, organismo dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez, permitió que los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor mantuvieran sus inscripciones hasta el final de la temporada, a pesar de que la Liga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) habían denegado previamente las licencias debido a incumplimientos normativos. La justificación del CSD se basó en la «incompetencia» del Convenio de Coordinación RFEF-Liga para tomar decisiones sobre las licencias, un argumento que ha sido calificado como «surrealista» por diversos sectores deportivos.

La Liga había rechazado las inscripciones porque el Barcelona no cumplió con los requisitos económicos necesarios antes del 31 de diciembre de 2024. Aunque el club presentó una operación financiera basada en la venta de palcos VIP del Camp Nou para aumentar su límite de coste de plantilla deportiva (LCPD), esta fue considerada inválida por la Liga debido a irregularidades en su contabilización. Sin embargo, el CSD otorgó medidas cautelares al Barça y posteriormente resolvió a favor del club, lo que generó acusaciones de injerencia gubernamental y favorecimiento hacia el equipo catalán.

La decisión del CSD ha tenido un impacto directo en las competiciones donde participa el Barça, como la Liga, la Copa del Rey y la Champions League. Esto ha generado críticas sobre la adulteración de la integridad deportiva, ya que los jugadores involucrados son esenciales para el equipo. La Liga incluso anunció que recurrirá esta resolución y denunció irregularidades en las auditorías presentadas por el Barcelona para justificar su operación financiera.

Laporta se hace la víctima

Ante estas acusaciones y decisiones polémicas, Joan Laporta, presidente del Barcelona, adoptó una postura victimista. En un acto reciente, afirmó que el club lucha «contra todo y contra todos», intentando desviar la atención hacia una supuesta campaña en su contra. Sin embargo, esta narrativa no ha logrado disipar las críticas sobre los privilegios otorgados al Barça por parte del Gobierno.

El Barça tiene hasta el 30 de junio para completar la construcción de los palcos VIP del Camp Nou y validar una palanca financiera esencial para cumplir con el Fair Play financiero. Si no logra cumplir con estos requisitos, enfrentará problemas graves para inscribir jugadores en la próxima temporada. Este escenario añade presión al club en medio de un contexto ya complicado por las investigaciones judiciales y las críticas públicas.