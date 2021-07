Roger Federer se despide de Wimbledon y dice adiós a una más que probable última oportunidad de proclamarse vencedor del torneo en el All England Club. El histórico tenista helvético fue apartado de la pista por Hubert Hurkacz (6-3, 7-6, 6-0) en un encuentro en el que no pudo competir con un jugador superior a la versión que puede dar Roger en la actualidad.

A un mes de cumplir los 40 años, Roger Federer constató que se encuentra lejos del nivel requerido para llevarse un Grand Slam. El tenista suizo puso toda la carne en el asador en rondas previas, pero la inspiración de Hurkacz, que venía de ganar a Medvedev, le apartó de la pista en apenas una hora y 51 minutos de juego. Roger, ocho veces campeón en Wimbledon, fue cediendo terreno en cada uno de los sets, con especial atención al tercero, un rosco que es sólo el quinto en su carrera deportiva, el primero desde la final de Roland Garros 2008 con Nadal.

Federer no tuvo una sola opción de break en un primer set en el que Hurkacz no tuvo piedad del veterano tenista suizo, sin darle resquicio a una remontada que sí se iniciaría en el segundo parcial. Roger tiró de talento puro para ponerse con 3-0 favorable, pero Hurkacz no perdía la concentración e igualaba en el momento clave, llevando la manga a la muerte súbita.

En el territorio de la tensión, Federer sufrió un resbalón desafortunado con 2-3 en contra y ese punto fue también el de inflexión en el set. Hurkacz se adelantaba por dos sets y dejaba contra las cuerdas a la leyenda. El golpe había sido demasiado duro, tanto es así que Roger no iba a volver a sumar un solo juego, desarmado por su mentalidad y por el tenis sobresaliente de un Hubert Hurkacz que ya ha eliminado a dos de los grandes favoritos al título, el último con claros tintes de despedida, al menos de las opciones de volver a ganar un Grand Slam.