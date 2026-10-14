Horario del U Craiova – Getafe: dónde ver por TV en directo y en streaming gratis el partido de la Conference League

El Getafe, que ha fichado ya oficialmente a Dani Carvajal, se estrena esta temporada en competición europea y lo hará enfrentándose al U Craiova en la primera jornada de la fase de liga de la Conference League. Los azulones visitan Rumanía y tendrán una prueba complicada delante, aunque son claros favoritos para acabar entre los ocho primeros cuando acabe esta ronda. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión en directo este reñido duelo que se disputa en el Estadio Ion Oblemenco.

U Craiova – Getafe de la Conference League: a qué hora empieza el partido

El Getafe viaja a Rumanía para enfrentarse al U Craiova en el partido que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Conference League. Los de José Bordalás esperan comenzar con victoria su participación en esta nueva edición de la competición de bronce del fútbol europeo, aunque saben que para traerse para España los tres puntos tendrán que darlo todo y firmar un gran encuentro. La UEFA programó este apasionante duelo entre rumanos y azulones para este jueves 15 de octubre, siendo la hora de comienzo en el Estadio Ion Oblemenco las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el U Craiova – Getafe de la Conference League: canal de TV y cómo ver online

El operador que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los encuentros de este torneo, de la Europa League y de la Champions fue Movistar+. Este U Craiova – Getafe de la jornada 1 de la fase de liga de la Conference League se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Movistar Liga de Campeones, lo que se traduce en que no se podrá ver gratis ni en abierto por TV. Los clientes de este medio de comunicación pueden ver en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Estadio Ion Oblemenco descargándose la aplicación de la plataforma en teléfonos móviles, tablets o smarts TVs.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa del choque del cuadro azulón, pero también de los equipos españoles que juegan en la Champions y en la Europa League. Cuando suene el pitido final en el Estadio Ion Oblemenco publicaremos la crónica del U Craiova – Getafe, pero también del Union Saint-Gilloise – Real Sociedad y del Celta – Juventus, siendo estos dos últimos choques de la competición de plata del fútbol continental.

Dónde escuchar por radio gratis en directo el U Craiova – Getafe

Además, los hinchas del conjunto que dirige Bordalás que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este vibrante choque de la primera jornada de la fase de liga de la Conference League van a poder escuchar gratis por la radio lo que suceda en el Estadio Ion Oblemenco. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con Rumanía para contar lo que esté ocurriendo en el U Craiova – Getafe.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido U Craiova – Getafe?

El Estadio Ion Oblemenco, situado en Rumanía, será el escenario donde se disputará este apasionante U Craiova – Getafe que cayó en la jornada 1 de la fase de liga de la Conference League. Se inauguró en 1967, aunque es cierto que en 2015 fue demolido y volvió a estrenarse en 2017. Tiene capacidad para recibir a casi 31.000 espectadores, por lo que los azulones pueden enfrentarse a un infierno rumano si se llenan sus gradas.

La UEFA designó al árbitro esloveno David Smajc para que imparta justicia en el U Craiova – Getafe de la jornada 1 de la fase de liga de la Conference League. Su compatriota Aleksandar Matkovic será el responsable del VAR, así que analizará todas las acciones dudosas y si alguna es clara tendrá que avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisar la jugada polémica a la pantalla que se colocará entre los dos banquillos del Estadio Ion Oblemenco.