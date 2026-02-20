Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Atlético de Madrid - Espanyol de la Liga El Atlético de Madrid - Espanyol es de la jornada 25 de la Liga y se jugará en el Metropolitano El Atlético llega tras perder ante el Rayo Vallecano y después del empate entre semana en la Champions frente al Brujas

El Atlético de Madrid y el Espanyol están listos para ofrecer un gran partidazo en esta jornada 25 de la Liga. Los del Cholo Simeone van cuartos y ya se les han escapado las opciones de pelear por el título, mientras que el conjunto periquito sigue en la lucha por estar en competiciones europeas el próximo curso, por lo que irán con todo a por los tres puntos en la capital de España. A continuación te contamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este duelo que se disputa en el Metropolitano.

A qué hora se juega el Atlético de Madrid – Espanyol

El Atlético de Madrid recibe al Espanyol en el Metropolitano para jugar el partido que corresponde a la jornada 25 de la Liga. El conjunto colchonero espera no pagar el cansancio del choque intersemanal que jugaron en la Champions League y el objetivo es salir enchufados para regalarle una victoria a sus hinchas tras la dolorosa derrota contra el Rayo Vallecano en Butarque. Además, está el aliciente también de querer tomarse la revancha frente al cuadro periquito, ya que los catalanes ganaron a principio de temporada en la ida.

Horario del partido de Liga Atlético de Madrid – Espanyol

La Liga ha programado este apasionante Atlético de Madrid – Espanyol correspondiente a la jornada 25 del campeonato nacional de nuestro país para este sábado 21 de febrero. El organismo que preside Javier Tebas ha fijado el inicio de este partidazo entre colchoneros y periquitos en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. La bola tendría que rodar de manera puntual en el Metropolitano, ya que no se esperan incidentes de ningún tipo entre las aficiones en los aledaños del feudo rojiblanco.

Dónde ponen en TV el Atlético de Madrid vs Espanyol en vivo

Los medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para retransmitir en España en exclusiva los diferentes partidos del campeonato liguero de nuestro país fueron Movistar+ y Dazn. Este Atlético de Madrid – Espanyol de la jornada 25 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga. Hay que recordar que este canal forma parte de un paquete de pago, por lo que habrá que tenerlo contratado, así que no se podrá ver gratis por TV.

Todos los aficionados del conjunto colchonero, del cuadro blanquiazul y los seguidores del campeonato liguero español también tendrán la opción de ver este Atlético de Madrid – Espanyol de la jornada 25 de la Liga en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para descargarse en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Además, este medio también pone a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder con ella con un ordenador y disfrutar de todo lo que suceda en el Metropolitano.

Como es habitual, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este partidazo entre dos históricos del fútbol español que se miden en la jornada 25 de la Liga. Una vez se escuche el pitido final en el Metropolitano publicaremos la crónica del Atlético de Madrid – Espanyol y también compartiremos todas las reacciones importantes que se produzcan en la capital de España.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Espanyol

Por otro lado, todos los aficionados de estos dos equipos que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este encuentro de la jornada 25 de la Liga podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Onda Cero, Cope, la Ser, Radio Marca o RNE conectarán con el Metropolitano para contar el minuto a minuto de todo lo que suceda en este apasionante Atlético de Madrid – Espanyol.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Atlético de Madrid – Espanyol

El Estadio Metropolitano, ubicado en el distrito de San Blas – Canillejas, será el escenario donde se disputará este Atlético de Madrid – Espanyol que corresponde a la jornada 25 de la Liga. El cuadro colchonero se mudó a este recinto deportivo en 2017 después de la triste despedida del mítico Vicente Calderón. Tiene capacidad para recibir a 70.000 espectadores y se espera una gran entrada en este choque, donde debería haber un gran ambiente como suele ser habitual.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Alejandro Muñiz Ruiz para que dirija la contienda Atlético de Madrid – Espanyol de la jornada 25 de la Liga. A los mandos del VAR estará Javier Iglesias Villanueva, por lo que revisará todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque al monitor que estará instalado en la banda del Metropolitano para que analice las acciones dudosas en cuestión.