Hansi Flick: «Lamine Yamal ha vuelto y jugará contra Las Palmas»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con motivo de la previa de la jornada 15 de la Liga en la que el Barcelona recibe este sábado a partir de las 14:00 en el Olímpico de Montjuic a Las Palmas.

«En el entrenamiento se ha podido ver como el equipo llega bien y tenemos jugadores que vuelven, tenemos una buena situación», comenzó señalando Hansi Flick en rueda de prensa.

«Lamine Yamal ha vuelto y está preparado para jugar, no hemos decidido si desde el inicio, creo que podrá y jugará», contó el entrenador del Barcelona.

«Para mí estuvo lesionado y ahora está progresando y personalmente, hace tres o cuatro semanas, cuando comenzó a jugar, estaba en otra mentalidad. Le estamos apoyando y en el centro tenemos muchos centrocampistas, entonces debo decidir que estén los jugadores al 100% y volveré a él cuando lo esté, la situación es que tenga minutos y está progresando», dijo el técnico germano sobre De Jong.

«Considero que tras tanta pausa, con la lesión de Gavi, no es tan fácil volver, pero está progresando por el buen camino, es joven y tiene el potencial para mejorar su nivel, en el entrenamiento estuve muy satisfecho», valoró el entrenador alemán.

«No estoy seguro que sea el momento de hablar de mis recuerdos porque estamos centrados en Las Palmas, pero para mí es un honor formar parte del Barça por su historia. Quizá mañana os pueda explicar cómo lo he vivido», señaló Hansi Flick ante la prensa en la Joan Gamper.

«Siempre digo que estoy concentrado en mi equipo y no me fijo en los otros equipos, no tengo la información para analizar al resto de equipos», afirmó el técnico blaugrana sobre la Champions.

«No tengo información de cuando se podrá volver, me centro en entrenar al equipo y preparar todos los partidos, pero por el momento no sé cuando volveremos a estar en el estadio», dijo sobre el regreso al Camp Nou.

«Me gusta que los aficionados animen a cualquier jugador, eso es lo que esperamos, los fans son muy agradecidos y tenemos una muy buena conexión con ellos, los jugadores lo dan todo y los fans lo ven, esa es para mí la mejor situación, cuando un jugador es apoyado por los fans», comentó los pitos de la afición culé a De Jong.