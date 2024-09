Hansi Flick exprimirá a Lamine Yamal: «Si quiere ser un campeón no debe descansar mucho»

Hansi Flick compareció en rueda de prensa en la previa del Girona-Barcelona, partido correspondiente a la jornada 5 de la Liga EA Sports. Tras el pleno de su equipo en las cuatro primeras fechas, el entrenador alemán no quiso tirar las campanas al vuelo e insistió una y otra vez por la solidez defensiva contra los blanquirrojos. También fue preguntado por el descanso de Lamine Yamal, del que dijo que «si quiere ser un campeón no podrá descansar mucho».

«Es lo que le he dicho al equipo. Llevamos cuatro victorias consecutivas y queremos continuar en esta senda. No obstante, va a ser difícil. Será un partido de alto nivel y duro contra el Girona, pero tenemos confianza y sabemos que la calidad nuestra es elevada y la del rival también. Iremos al 100% desde el inicio y que todo el mundo dé el máximo de sí», comenzó.

«Se trata de un partido de nivel Champions. Lo están haciendo muy bien y lo hicieron la pasada temporada. He visto muchos partidos suyos y su entrenador está haciendo un gran trabajo», valoró sobre la figura de Míchel Sánchez.

«Eric García es un jugador de nuestro equipo y por lo que veo en los entrenamientos va muy bien. Todavía no estamos al 100% seguros sobre el once inicial, pero puede que esté en el once», especuló, sobre la posible titularidad de un ex del Girona como el central español.

Hansi Flick apuesta por la defensa

«Sabemos que uno de los puntos fuertes del Girona es la posesión y lo que habrá que hacer es apretar bien, defender como equipo, ocupar bien las posiciones, no alejarnos demasiado del rival. Será un gran partido, estamos preparados y ojalá lo podamos preparar. A nuestro equipo también le gusta la pelota y la posesión y si lo logramos podremos ganar el partido», comentó acerca del estilo del equipo gerundense.

«Es una buena pregunta. No es mi trabajo opinar sobre esto. Hay futbolistas fantásticos, de gran calidad y no voy a ser yo quien se pronuncie al respecto», respondió a la pregunta de quién es su favorito para ganar el Balón de Oro este año.

«De cara a mañana no miramos hacia atrás. Mañana es un día importante. El Girona es muy bueno con el balón. Nuestro rendimiento en la defensa debe ser del 100%. No vamos a poder ganar el partido si no lo damos. Es un buen test de cara a los partidos que están por llegar», continuó en su análisis.

«Está haciendo parte de los entrenamientos y cuando le ves como quiere el fútbol, lo contento que está… es algo muy positivo», dijo sobre Ansu Fati, para luego hablar de Gavi, que reapareció este jueves junto al grupo: «Está muy bien contar con ambos de nuevo, él un poco más tarde que Ansu. Ponemos el foco en el jueves con Ansu», matizó.

Su visión con el descanso de Lamine Yamal

«Todos quieren jugar y están listos para hacerlo. No me cabe la menor duda al respecto», zanjó sobre si hará cambios en el once. «Estoy contento con los jugadores, con su pasión por el fútbol… Esa es nuestra idea y si tenemos oportunidad de marcar, pues hacerlo. Cada partido es diferente. Si perdemos el balón hay que recuperarlo y generar ocasiones. En el último partido lo hicimos muy bien. Cuando ves a los jugadores es increíble. Se sienten muy motivados gracias a la afición», alabó.

Más de Hansi Flick sobre Lamine Yamal: «Está a un altísimo nivel, pero a su edad todavía puede y tiene que mejorar. Es fantástico verle día a día, pero tiene que avanzar, mejorar, entrenar duro. Los campeones no descansan y creo que es un buen consejo que puedo darle. Si quiere ser un gran campeón no podrá descansar mucho».