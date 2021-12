El Mundial de Fórmula 1 llegará a su última carrera con los dos aspirantes empatados a 369,5 puntos. Inédito, histórico y digno del guionista más húmedo de Hollywood. Así quedó dictaminado en el GP de Arabia Saudí, donde la frialdad de Lewis Hamilton derrotó a la locura de Max Verstappen. El inglés sumó su tercera victoria seguida en el Gran Premio de Arabia Saudí por delante del neerlandés en una carrera que Carlos Sainz y Fernando Alonso finalizaron octavo y decimotercero, respectivamente.

Se barruntaba caos en el Jeddah Corniche Circuit y caos hubo a orillas del Mar Rojo. En las primeras 16 vueltas se celebraron tres salidas distintas por diversos incidentes. Por momentos la carrera era una visita al casino y a Red Bull le funcionaban todos los amuletos porque Verstappen se resarcía de su chasco en la calificación tirando una moneda al aíre. Cara para el neerlandés y cruz para Hamilton al principio. Todo cambiaría después.

El inicio de la carrera fue limpio, pero la acción se enturbió enseguida, concretamente en el décimo giro, cuando Mick Schumacher se estampó con el muro. Hamilton apostó por cambiar neumáticos y la dirección de carrera hizo ondear una fatídica bandera roja para el inglés, que cedió el liderato a Verstappen. Todos los pilotos a ‘boxes’ y vuelta al asfalto para la segunda salida, donde sorprendió Ocon colocándose primero.

El choque entre Sergio Pérez y Mazepin en este nuevo arranque provocó la segunda bandera roja. Otra vez los pilotos al garaje y segunda visita al casino de Red Bull, que optó por instalar neumáticos medios en el coche de Verstappen. Impulsado por unas gomas más favorables, el líder del Mundial protagonizó un arranque fulgurante para rebasar a Hamilton y Ocon.

«¡Este tío está jodidamente loco!»

Comenzó entonces el mano a mano entre los dos aspirantes al título. Fue tranquilo durante 20 vueltas, hasta que Verstappen enloqueció y desplegó todo tipo de maniobras sucias para proteger su liderato. Hasta su propio equipo le afeó su comportamiento a través de la radio. El show de ‘Mad Max’ empezó en el giro 37, cuando se salió de pista para evitar que le adelantara Hamilton. Dirección de carrera le obligó a ceder el primer puesto y lo que hizo fue frenar adrede cuando el inglés estaba pegado a su rueda. Se tocaron y a punto estuvo el heptacampeón mundial de perder el alerón delantero. “¡Este tío está jodidamente loco!”, gritó por radio el inglés, tras sorprendido como cabreado.

Llegó entonces la sanción de cinco segundos por su salida de pista a Verstappen, que protagonizó otra charlotada cuando tenía que dejarse adelantar por Hamilton. Cedió la posición y acto seguido volvió a apretar el acelerador para colocarse otra vez primero, sin conceder el margen necesario para que el británico asentara su liderato. Toto Wolff reía por no llorar en el garaje de Mercedes. Demasiado histrionismo para un austriaco. Hamilton, que nunca entró al juego delirante de su rival, recuperó el primer puesto en cumplimiento de lo establecido y se lanzó a por una merecida victoria delante de Verstappen, segundo. Completó el podio Valtteri Bottas, que adelantó en la misma recta final a Ocon.

Pese a que no logró evitar su derrota en un carrera febril, Verstappen llegará con una ligera ventaja a Yas Marina, ya que si los dos candidatos al título no logran puntuar, quizá por un choque que no resultaría extraño tras lo visto en Arabia Saudí, suya sería la gloria. Por su parte, Hamilton afrontará el día D motivado tras una gran remontada que le ha puesto al borde del octavo título mundial, esa puerta que ni Michael Schumacher logró franquear. Si finaliza por delante de su adversario será aún más legendario.

En cuanto a los pilotos españoles, Carlos Sainz firmó una gran remontada hasta la octava posición justo por detrás de su compañero Charles Leclerc, con Daniel Ricciardo (5º) y Pierre Gasly (6º) por delante de ambos. Además, tarde para olvidar de Fernando Alonso, que fue antepenúltimo tras un trompo que le hizo perder posiciones, culminando un fin de semana donde nunca se encontró a gusto con su Alpine.