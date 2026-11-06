Hamilton se lanza contra Leclerc: «Siempre supe que era un problema, le pasó a Sainz…»

Guerra abierta en Ferrari entre sus pilotos. Las chispas que saltaban entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton se han convertido en llamas. La Scuderia está ardiendo tras las últimas declaraciones de sus pilotos. El británico se ha lanzado contra su compañero de equipo en la previa del GP de Brasil, que se disputa en el circuito de Interlagos, y recordó los incidentes del monegasco con sus antiguos compañeros, como Carlos Sainz.

«Sí, veo lo que vosotros veis. En Singapur, él tenía el interior de la curva uno, rueda a rueda para ponerse primero y levantó. Pero ha sido lo mismo con sus anteriores compañeros, fue lo mismo con Sebastian Vettel y fue lo mismo con Carlos Sainz», comenzó diciendo el siete veces campeón del mundo durante su comparecencia en el hospitality de Ferrari en Interlagos.

Hamilton va más allá y apunta que «yo siempre he mostrado mi respeto y agradecimiento a la gente de la fábrica. Sé cuál es mi responsabilidad», para luego atacar de nuevo a su compañero: «Charles lleva aquí mucho tiempo, ocho años. Ha ganado nueve carreras, está muy integrado en el equipo y siempre supe que eso sería un problema, pero lo respeto. Trabajé duro para construir una buena relación con Charles y tender puentes, siempre he intentado ser respetuoso. No es fácil tenerme en el equipo porque hablo mucho y pido muchos cambios, y pediré más mientras esté aquí».

El piloto británico mandó un aviso a todos e insiste en que ha venido a Ferrari para ganar el octavo, y en 2027 luchará por ello: «Estoy aquí para ganar y para eso tienes que trabajar con todo el equipo remando a tu alrededor. Este equipo puede luchar por el Mundial en 2027».

Eso sí, Lewis deja claro que su actitud no va a cambiar y no pedirá perdón «por ser auténtico y sincero». «Claro que hay veces que uno dice cosas y tal vez se arrepiente después, pero yo no. Nunca me disculparé por ser auténtico y sincero. Nunca me callarán. No me han pedido que no diga nada y así son las cosas», señaló.