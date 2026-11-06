Leclerc responde a Hamilton tras su batalla con el SF-26 de Ferrari F1: «Mi hija de dos días llora menos que Lewis con 40 años»

La tensión entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc vuelve a quedar en evidencia. La batalla que protagonizaron los dos pilotos de Ferrari en el GP de México ha dejado algo más que una polémica maniobra en pista: un nuevo capítulo en la rivalidad interna de Maranello. Y, esta vez, el monegasco tampoco parece dispuesto a quedarse callado. Todo comenzó en la salida de la carrera mexicana. Hamilton partía desde la pole position, pero Leclerc aprovechó el rebufo para emparejarse con su compañero en los primeros metros. Ambos llegaron prácticamente en paralelo a la primera curva, donde la lucha por la posición terminó con los dos pilotos fuera de pista. Una maniobra que condicionó el desarrollo de la carrera y que no sentó nada bien dentro de Ferrari.

El incidente provocó el enfado de Frédéric Vasseur, que calificó la acción de irresponsable. Sin embargo, quien más molesto terminó fue Hamilton. El británico consideró que aquella batalla había perjudicado enormemente los intereses de la escudería italiana, que tenía ritmo suficiente para aspirar a un resultado mucho mejor.

«Teníamos coche para ganar, era un doblete fácil. Pero le dimos la posición a Max Verstappen. Estoy contento por Kimi Antonelli, pero muy enfadado porque hemos perdido muchos puntos. Es duro cuando tu compañero trabaja contra ti», aseguró el siete veces campeón del mundo.

Hamilton señala a Leclerc y recuerda sus batallas con Sainz y Vettel

El británico fue incluso más allá y puso sobre la mesa los antecedentes de Leclerc con sus anteriores compañeros de equipo. Hamilton recordó especialmente las batallas que el monegasco mantuvo con Sebastian Vettel y Carlos Sainz, en las que, según su interpretación, la rivalidad interna terminó beneficiando a los pilotos rivales.

«El tipo tiene 28 años, así que no creo que sea una cosa de edad, sino de mentalidad», afirmó Hamilton, antes de comparar lo sucedido en México con otras situaciones que había observado desde Mercedes. El mensaje fue contundente: una cosa es luchar por posiciones retrasadas y otra muy diferente desperdiciar una oportunidad de conseguir un doblete cuando ambos pilotos ocupan las primeras posiciones.

La respuesta de Leclerc no se queda atrás

Pero si Hamilton esperaba que sus declaraciones pasaran desapercibidas para su compañero, parece que no ha sido así. Charles Leclerc también ha dejado una respuesta cargada de ironía , recurriendo a una comparación muy particular que no ha tardado en llamar la atención. «Mi hija Bianca, de dos días, llora menos que Lewis con 40 años», habría comentado el piloto monegasco.

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Una frase que apunta directamente al enfado de Hamilton y que añade todavía más picante a una relación que ya ha vivido varios momentos de tensión durante la temporada. Lo sucedido en México vuelve a poner sobre la mesa una cuestión incómoda para Ferrari: ¿hasta qué punto puede permitirse que sus dos pilotos se resten puntos mientras sus rivales aprovechan cada oportunidad?