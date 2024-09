Alisha Lehmann, la futbolista más viral y pareja de Douglas Luiz, alza la voz por la diferencia salarial entre el fútbol masculino y el femenino. La jugadora de la Juventus, que tiene más de 17 millones de seguidores en Instagram, se queja de la diferencia a nivel de sueldo que sufre respecto a su novio, también jugador del equipo masculino de la Vecchia Signora. Y es que el brasileño, pese a tener un alcance mucho menor en redes sociales, gana 8,5 millones de euros, más de 100 veces lo que percibe ella.

«No soy una estrella, soy una persona normal. Voy a casa, cocino, hago lo mismo que todo el mundo. Después de los entrenamientos, a menudo le digo a Douglas que es injusto. Hacemos el mismo trabajo, pero él gana cien mil veces más que yo», dice Alisha Lehmann sin pelos en la lengua en una entrevista concedida a La Repubblica. «A todos les gustaría tener el mismo salario. A menudo hablo con Douglas en casa sobre esto y le digo que no es justo», añade.

Alisha Lehmann, un gran reclamo

«Es algo que me afecta porque soy mujer. Obviamente El camino que tenemos aún queda mucho camino por recorrer porque quizás nunca habrá igualdad salarial. Tendrá que haber una voluntad muy fuerte para hacer un cambio en esta dirección», insiste la futbolista suiza, que no tolera las bromas sobre el fútbol femenino: «Si alguien viene a mí con chistes sobre el fútbol femenino, siempre le pregunto ‘¿alguna vez has visto un partido?’ Probablemente no, porque cuando ves un partido te das cuenta de lo buenas y apasionados que somos. No sé por qué la gente todavía piensa así, estamos en 2024 y tal vez algunos todavía vivan detrás de las montañas o de los árboles, no lo sé».

Alisha Lehmann también habló de su faceta como influencer, siendo un gran reclamo a nivel mundial. «Tengo 27 millones de seguidores. Antes tenía miedo, ahora creo que puedo hacer mucho por el desarrollo del fútbol femenino». Además, deja claro que «no vivo como una estrella, sino como todos los demás. Cuando la gente te ve en las redes sociales piensan que vives una vida diferente, pero ese no es el caso. Vivo una vida normal. Voy a casa, cocino, Haz las mismas cosas que todos los demás. Por supuesto, es agradable cuando la gente te encuentra en la calle y te dice: ‘Hola Alisha, ¿cómo estás?’.

La mediática jugadora ve las redes como «una forma de mostrar el fútbol pero también la vida. Mucha gente piensa que si eres jugadora tienes que ser una pegatina, pero ahora las redes sociales están muy penetradas y desarrolladas. También las he usado para promocionar el fútbol inglés. Y ahora quiero echar una mano al fútbol femenino en Italia». Cabe recordar que Alisha Lehmann fichó por la Juventus el pasado verano, al igual que su pareja Douglas Luiz. La relación entre ambos viene de lejos. Empezaron años atrás, cortaron durante un tiempo y luego se reconciliaron, formando quizás la pareja más conocida entre futbolistas a nivel mundial.