Guerra de pelotas en el US Open

El US Open se desmarca como la última gran cita del calendario, al menos en cuanto a los Grand Slam se refiere. El torneo neoyorkino es considerado como el mejor del mundo en algunos aspectos, pero también le persigue la polémica en otros, como ha ocurrido en la presente edición con la elección de las pelotas para el cuadro masculino y el femenino, diferentes unas de otras y que han provocado quejas de algunas de las referencias del circuito WTA.

«A veces te sientes más como si estuvieras jugando al ping pong. Si fuera una cancha más lenta, tal vez puedas encontrar el equilibrio entre la potencia y las propias condiciones, pero ni siquiera es eso, ya que todo va súper rápido. Y a medida que la pelota se usa más, es más difícil de controlar», comentaba la número 4 de la WTA, Paula Badosa, después de vencer con suma dificultad a Lesia Tsurenko en un partido marcado por el viento y en el que la española mostró su contrariedad en varios momentos, incluso pagándolo con su box.

«Sólo me queda aceptarlo, intentar adaptarme», se resignaba Badosa ante las condiciones adversas de un torneo que se ha visto sumido en la crítica debido a su elección de pelotas para el cuadro femenino. Las tenistas ya tuvieron que lidiar con estas bolas durante el WTA 1000 de Cincinnati, con la número 1 Iga Swiatek liderando las quejas. «Son más ligeras y vuelan una barbaridad», lamentaba la polaca.

«Ahora tenemos más potencia. No es como hace diez años, que salvo Serena Williams, las mujeres jugaban más lento», explicaba la propia Swiatek, dejando entrever que estas pelotas fuerzan los errores no forzados y que ello no resulta para nada algo atractivo para el público.

Pelotas para chicos y chicas

El US Open es el único Grand Slam que aún utiliza pelotas diferentes para el cuadro masculino y el femenino, y en esta edición la cosa se ha complicado debido a las condiciones de las bolas escogidas para el circuito WTA. Wilson es la marca encargada de poner las pelotas y lo ha hecho con dos modelos, las extra duty para los chicos y las regular para las chicas. Estas últimas son utilizadas habitualmente en torneos de tierra batida, ya que cuentan con menos fieltro –pelo– y cogen menos suciedad. Además, en esta superficie dan un extra de velocidad, pero su trasvase a la pista rápida las vuelve incontrolables.

Por el momento, y aunque no es novedad como para achacarlo a las pelotas, en la primera ronda del US Open se han despedido tenistas de la talla de Simona Halep, Naomi Osaka o Emma Raducanu, vigente campeona en Flushing Meadows, a las que hay que sumar las dificultades máximas de Maria Sakkari, cabeza de serie nº3, y la propia Paula Badosa, quien ha vuelto a poner en primer plano la polémica de una guerra de pelotas en Nueva York.