Guerra abierta por Gavi

Sigue el lío con Gavi. La renovación del joven canterano del FC Barcelona sigue enquistada y a razón de las últimas reacciones del presidente Joan Laporta y del agente del jugador, Iván de la Peña, la situación se está descontrolando. El máximo mandatario culé habló sobre la situación y lanzó un dardo hacia el sevillano y su representante que éste último ha recogido con cierto incredulidad por el contenido del mensaje. Acaba contrato en 2023, su cláusula es de sólo 50 millones y las dudas en torno a su salida se han disparado.

Sin lugar a dudas es la renovación que más lenta está avanzando. Desde finales de 2021 el Barça está enfrascado en un intento estéril por convencer a Gavi e Iván de la Peña de la oferta de renovación presentada. Principalmente desde que el jugador despuntara, se hiciera con un sitio en el equipo y fuera llamado por Luis Enrique para la Selección. El valor del futbolista se ha disparado en su temporada debut en la élite y quiere que su salario sea acorde a su rendimiento y minutaje en el equipo pese a tener tan sólo 18 años.

Pese a que la oferta está presentada, la renovación no ha llegado. Pedri, Ansu Fati, Ronald Araujo… la lista de renovaciones este curso ha sido amplia pero la de Gavi parece que no avanza hacia el lado positivo y no son pocos los clubes que están detrás del futbolista, muy del agrado de varias potencias con dinero suficiente para ofrecer un buen contrato al sevillano y pagar la reducida cláusula de rescisión que ahora mismo posee.

«Hace mucho tiempo que su representante tiene la oferta de renovación sobre la mesa. Nosotros no tenemos noticias de que la hayan aceptado. Las noticias que tenemos son que está comparando y en algún momento deberá decir alguna cosa. Nosotros ya hemos dicho nuestra posición y, de momento, no está aceptada por el agente del jugador», son las sorprendentes declaraciones de Joan Laporta sobre Gavi y especialmente su agente, Iván de la Peña, en un ataque frontal y directo hacia ellos en una entrevista concedida en L’Esportiu.

No queda ahí la cosa. El presidente culé manifiesta estar dolido por la situación de su renovación y que «no lo entendemos» al estar «comprando» ofertas como el propio Laporta ha reconocido: «Es un jugador que a todos nos gusta, tiene un presente y un futuro magnífico en el Barça». Cuestionado por la oferta económica, Laporta señala que está «dentro de los niveles salariales, es más que aceptable» y deja caer que no mejorará la oferta presentada «no nos saldremos de estos niveles, porque no quiero que el Barça continúe en la línea que seguían los que nos precedieron y que han llevado al Barça a la ruina».

«Si tenemos jugadores que salen de la cantera, les hacemos una oferta de presente y de futuro muy buena, y resulta que el representante está comparando y retrasando la decisión, es comprensible que la situación no me guste», añade Laporta, contrariado con la situación, insistiendo a Gavi e Iván de la Peña a que tomen una decisión: «Que la acepte lo antes posible, porque también nos ayuda a planificar».

De la Peña, mosqueado

La reacción de Iván de la Peña no se ha hecho esperar tras las duras y contundentes declaraciones del máximo responsable blaugrana. El agente de Gavi, según apuntan diversos medios catalanes, está muy molesto y desconcertado con las palabras de Joan Laporta que, a su juicio, están lejanas a la realidad de las negociaciones.

Según Sport, Gavi y su agente aún no han recibido por parte del Barça una oferta clara de renovación, en cuanto a condiciones económicas y la longitud del contrato. Esta oferta no ha llegado al buzón de De la Peña y por tanto no hay nada que aceptar o rechazar por el momento. De ahí el fuerte desconcierto que han generado las palabras de Laporta en el círculo más cercano al jugador sevillano. La intención de Gavi es seguir en el Barça pero estas declaraciones del presidente no hacen más que generar dudas e inestabilidad en el jugador, presionándole y colocándole contra la opinión pública culé.