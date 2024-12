Guardiola vuelve a emular a Xavi con excusas: «El motivo de esta situación es tener a ocho lesionados»

El Manchester City tiene este domingo una nueva oportunidad de acabar con su crisis. Llevan una victoria en los últimos nueve partidos y Pep Guardiola empieza a ser cuestionado en Inglaterra. El técnico no da con la tecla para revertir la situación y empieza a estar desesperado. Este fin de semana visitan al Leicester, antepenúltimo en la tabla, en la Premier League, y en la rueda de prensa volvió a poner excusas para explicar por qué están en esta situación. Según él, se encuentra sumidos en un mal momento porque tienen «siete u ocho jugadores importantes lesionados».

En primer lugar, le preguntaron si se replantea su continuidad en el City o se ve capaz de darle la vuelta a la situación, a lo que Pep contestó: «A veces esperas que sea fácil, o poder arreglar las cosas antes, pero a veces necesitas tomar algo más de tiempo. No me rendiré. Quiero seguir aquí y quiero cambiar la dinámica. Viajaremos a Leicester, que será difícil. Intentaremos hacer un buen partido, los jugadores estarán listos».

Respecto a qué le hace pensar que el City puede dar la vuelta a esta situación, dijo lo siguiente: «Ver al equipo, su espíritu, cómo entrenan, lo centrado que está. Claro que quiero volver a ganar, todos quieren. No quiero decepcionar a mi gente. Ni al club, ni a la afición, ni a la gente que quiere al club, pero por ahora les estamos dando resultados muy pobres. Desde que empecé mi carrera como jugador siempre he intentado hacerlo lo mejor posible. Cada uno de nosotros, en este trabajo, quiere contentar a la gente. Todos queremos hacerlo bien. Eso es innegable, diría yo».

Cuando le preguntaron si este es el reto más complicado de su carrera, Guardiola se puso en modo Xavi y puso la excusa de los lesionados para explicar por qué están en esta situación: «Los retos más grandes ya los pasé. Volveremos a ganar tarde o temprano, pero esta situación me hace recordar lo buenos que fuimos en el pasado. Es verdad. Me doy cuenta de lo que logramos, aunque a veces tuviéramos jugadores lesionados en otras temporadas. Y aún así, ¿durante cuántos años hemos sido increíblemente regulares? Esperas perder un poco esa buena marcha, pero nadie esperaba esto. El principal motivo es tener a siete u ocho jugadores importantes lesionados. Jugando cada tres días es aún más difícil».

En última insta le preguntaron sobre el penalti fallado por Erling Haaland ante el Everton, que pudo haber valido los tres puntos para el Manchester City. Guardiola señaló que no ha hablado con el noruego sobre ello. «No, felicité al equipo. Les volví a decir que jugaron bien. Lo único que queda es seguir, recuperarnos y preparar el viaje a Leicester. No me educaron para quejarme ni para señalar a nadie. Así es la vida, así es el fútbol. Hay que seguir intentando una y otra vez. Por eso tuvimos tanto éxito en el pasado, porque nunca era suficiente. Por eso ganamos tantos títulos», comentó.