Guardiola se pasa al estilo de Xavi.

El Manchester City continúa con su caída libre, después del empate contra el Everton, y Pep Guardiola se ha quedado sin excusas ante la crisis que arrastra el equipo desde hace dos meses. Sólo una victoria en 13 partidos han llevado al conjunto inglés a caerse por completo en la Premier League. El técnico ha recurrido tras el partido a destacar que los suyos han hecho «un partido brillante» aunque tuvieron más opciones de perder que de llevarse los tres puntos en los últimos minutos. Unas declaraciones que llevan al técnico español a parecerse, cada vez más, en su discurso a Xavi Hernández.

El que fuera técnico del Barcelona encontraba excusas de todo tipo para justificar los malos resultados. El césped, jugar a una hora a la que no están acostumbrados, los arbitrajes en su contra, la falta de fichajes o, cuando no quedaban más, tiraba de que su equipo había sido superior, aunque no lo fuera.

Ahora, Guardiola ha utilizado este último recurso que empleaba Xavi. El entrenador del Manchester City ha señalado que su equipo estuvo brillante sobre el césped en el empate a uno frente al Everton. Lo cierto es que les faltó profundidad y generar ocasiones claras para poder llevarse el partido, más allá del penalti fallado por Haaland que podía haberlo cambiado todo.

La crisis del City, que dura dos meses, ha hecho que el de Sampedor haya utilizado infinidad de excusas, recordando cada vez más a Xavi Hernández. Primero utilizó las lesiones –no sólo la de Rodri– como uno de los causantes del bajo rendimiento del equipo, mientras que después quiso pedir más fichajes a la directiva, a pesar de haberse gastado desde que está en el club más de 1.500 millones de euros en los distintos mercados.

La última de Guardiola ha sido la de utilizar que el juego del equipo es bueno, algo que ya hacía Xavi el pasado curso. Para anterior entrenador del Barcelona, los suyos eran siempre superiores al resto de sus rivales y merecían ganar, aunque no lo hacían. Ahora, parece que Guardiola utiliza otro tópico que hizo suyo el de Tarrasa durante sus dos temporadas y media al frente del conjunto culé.

Guardiola se queda sin excusas

Guardiola sigue sin encontrar la forma de darle la vuelta a la situación del Manchester City. El técnico del conjunto inglés se ve sumido en la mayor crisis de su carrera como entrenador, puesto que únicamente ha sumado una victoria y tres empates en los últimos 13 partidos. En lo que respecta a la Premier, acumula un pobre bagaje de cinco puntos de los últimos 27 en juego.

Esta situación tiene al equipo fuera de Champions y Europa League, puesto que le superan Liverpool, Chelsea, Nottingham Forest, Arsenal, Newcastle y Bournemouth. Después de empatar ante un Everton que trata de evitar el descenso al Championship, Guardiola se ha quedado sin excusas. Fallaron un penalti en la segunda mitad, pero más allá de eso no tuvieron ocasiones claras reseñables, todo lo contrario que su rival, que sí que pudo lograr el 1-2 en el tramo final del partido.

A pesar de ello, Guardiola ha mostrado su satisfacción con el juego del equipo, como hiciera en su día Xavi Hernández. Algo que contrasta claramente con su cara en la sala de prensa, donde se notaba la preocupación que siente al no poder reflotar a un equipo que está muy tocado en lo anímico y cuyas soluciones ante situaciones adversas son cada vez menores.