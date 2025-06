Guardiola responde a la rajada de Klopp sobre el Mundial de Clubes: «Sé de dónde viene esa idea…»

Pep Guardiola atendió a los medios de comunicación este domingo en la previa del Manchester City-Al Hilal y habló sobre la rajada de Jürgen Klopp sobre el Mundial de Clubes. El técnico del City dijo que entiende la posición del alemán, pero a su vez se mostró orgulloso de poder disputar este torneo, donde los suyos se enfrentarán al Al Hilal en la madrugada del lunes al martes por un puesto en cuartos de final. «Ya que estamos aquí, vamos a dar lo mejor», afirmó.

«Jürgen, luchamos muchas veces, sé de dónde viene esa idea. Luchamos mucho en Inglaterra, cuando íbamos a los mítines UEFA, en particular en la Premier para decidir el calendario, para intentar tener más calidad, si los jugadores descansan tienes más calidad», comentó Guardiola en la rueda de prensa previa al partido en Orlando entre Manchester City y Al Hilal.

«No me sorprende, le entiendo, le respeto. Tuve una relación excelente con él, entiendo su punto de vista, lo defendería también. Pero estamos en un trabajo, en FIFA, UEFA, Premier, todas las competiciones, y los entrenadores no organizan las competiciones. Ya que estamos aquí, estamos orgullosos por estar aquí. Muchos clubes se quejan de este torneo, si no, les encantaría», prosiguió el técnico español.

Respecto al calendario tan cargado de partidos, Guardiola considera que eso se podrá valorar en el futuro: «Partido a partido, mes a mes, ya veremos. Y tal vez en noviembre, diciembre, enero… seamos un desastre. Estemos agotados. Quizá el Mundial nos destruya. No lo sé, pero es la primera vez en nuestra vida que esto sucede. ¿Me encantaría tener dos meses para prepararme para la próxima temporada? Sí. ¿Me encantaría estar descansado para la próxima temporada? Sí. Pero es lo que es. Y merecemos lo que hemos hecho en el pasado para estar aquí».

«No es ideal para el entrenador, me gustaría tener dos meses antes de la nueva temporada, sí, me gustaría, pero es lo que hay. Ya que estamos aquí, vamos a dar lo mejor», agregó el técnico del Manchester City antes de enfrentarse al Al Hilal esta madrugada en busca de los cuartos de final del Mundial de Clubes, donde ya están PSG, Bayern, Chelsea y Palmeiras.

Guardiola ‘pasa’ de las altas temperaturas

El City jugará este lunes en Orlando su partido de octavos de final contra Al Hilal y su entrenador valoró así el choque: «Llegamos al momento de la verdad. Jugamos una buena fase de grupos, los dos primeros no muy bien, el último mucho mejor. Aquí no hay segundas oportunidades. Ahora o seguimos o volvemos a casa».

Guardiola también expresó su aprecio por el italiano Simone Inzaghi, con el que ya se midió cuando este dirigía al Inter de Milán. «Son muchos cumplidos, ha hecho un trabajo increíble en el Inter. Llegaron cansados a la final de Champions, creo que también estaban cansados mentalmente. Tuvieron un rival muy fuerte. Ahora cuenta con grandes jugadores, una gran defensa. Le hicieron un buen contrato, sin duda», aseguró.

Y restó importancia a las altas temperaturas que están afectando el Mundial: «Soy un gran entrenador, pero controlar los truenos y los relámpagos, todavía no puedo. No es ideal, pero sé que no puedo preocuparme de las cosas que no puedo controlar», concluyó.