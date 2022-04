Pep Guardiola ha comparecido este martes en rueda de prensa desde Mánchester, antes de poner rumbo a Madrid para el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League ante el Atlético. El técnico de Santpedor aseguró que viajan con la intención de ganar el partido, y habló también sobre las críticas a Simeone por su planteamiento en la ida.

La vuelta

«El Atlético juega en casa con su gente, y por lo que recuerdo, cuando han jugado eliminatorias en casa tienen momentos de hacerte pasarlo muy mal, son muy intensos. Aunque les domines defenderán atrás y buscarán el contraataque. Habrá minutos en los que será más agresivos y nos apretarán más y tendremos que intentar aplacar eso. Se adaptarán en función del resultado, como hacemos todos los entrenadores. Espero un partido diferente. En la ida defendieron todo el partido, y eso no volverá a suceder. Jugar contra el Atlético en su casa es muy difícil. Viajamos con un resultado corto, pero con la intención de ganar el partido».

Presión e intensidad del tramo final

«Debemos estar agradecidos por estar aquí. Me gustaría contar con más tiempo para prepararnos, pero si estamos aquí es porque hasta ahora lo hemos hecho muy bien. No te sientes cansado en estos momentos. Puedes ganar la liga, pasar en Champions y en la FA Cup. Puedes perder, pero no perderás por estar cansado. Tenemos que hacer nuestro partido. Centrarnos en nuestro plan. Quiero que cada jugador quiera marcar la diferencia, ser la estrella y ayudar a sus compañeros».

Críticas a Simeone

«Le criticaron en la ida porque el Atlético perdió. Si hubiera ganado, todo hubieran sido elogios, pero como perdió, está mal visto. El Atlético lleva haciendo eso toda una década y no le ha ido nada mal»

Partido físico

«Tenemos que ser buenos físicamente para estar aquí. En este momento ya no existe el cansancio. Estamos cerca de las fases finales. Podemos perder por mal juego, pero no por estar cansados. No existe eso a estas alturas».

Plan de partido

«Tenemos que defender con la pelota pero habrá momentos en que no la tengamos. Debemos defender todos juntos y hacer nuestro partido, saber dónde tenemos que tener cuidado, dónde defender, dónde podemos romper sus líneas…».

De Bruyne y Foden

«Ya los junté en la final de la Liga de Campeones contra el Chelsea, pero no los encontramos. Va como va. La semana pasada pusimos a Phil (Foden) porque puede eliminar jugadores y ser decisivo cerca del área. Por eso jugó. Kevin (De Bruyne) es bueno cuando ataca los espacios y jugar entre líneas contra el Atlético es difícil encontrarle. De cara va mejor, de espalda es más difícil. Tiene mucha intuición para moverse y nosotros le damos la libertad que se merece. El gol que hizo es por su gran calidad. Es un jugador que ataca maravillosamente bien los espacios cortos y también los muy largos».

Bajas

«Ninguna baja adicional para el partido de Madrid, sólo Ruben Días, que, aunque viajará con nosotros a Madrid, sólo tiene un entrenamiento, pero será importante de aquí al final».

Fernandinho anuncia que se va

«Vaya. no lo sabía Tú me das la noticia. No lo escuché. Veremos qué sucede. No sé qué pasará. Él es muy importante. Le preguntaré».