El alemán Daniel Siebert, que organizó un verdadero escándalo en el Metropolitano en la fase de grupos ante el Liverpool, será el encargado de dirigir el miércoles el trascendental Atlético-City. El club no da crédito a la designación de la UEFA, ya que la actuación de Siebert fue de lo peor que se ha visto esta temporada, que ya es decir cuando se trata de árbitros.

El 19 de octubre Atlético y Liverpool estaban jugando un partido de fútbol maravilloso en el Metropolitano. Los ingleses se habían adelantado 0-2, pero la reacción de los de Simeone había sido espectacular y se habían marchado al descanso con el marcador 2-2. La segunda parte también había arrancado con alto voltaje, con una oportunidad clara para cada bando, cuando a los 51 minutos Griezmann levantó la pierna ante Firmino. El árbitro paró el partido y se echó la mano al bolsillo. Con todo el estadio asumiendo que el francés iba a ser amonestado, la tarjeta que exhibió Siebert no fue la amarilla, sino la roja. De la sorpresa inicial se pasó a la indignación y a la rabia, sobre todo cuando el VAR no quiso corregir al árbitro alemán.

El Atlético no sólo se quedó con jugador menos durante casi toda la primera, sino también con el autor de los dos goles del equipo rojiblanco. Por supuesto el Liverpool pasó a dominar el partido, pero sin crear ocasiones pese a su ventaja numérica hasta que, en el tramo final, Daniel Siebert volvió a ser decisivo. A los 77 minutos señaló penalty de Hermoso a Diogo Jota. No quiso ni consultarlo con el VAR. Se fue a los once metros y de ahí no se movió. Dos minutos más tarde pitó otro penalty, ahora en el área inglesa, por empujón del propio Diogo Jota a Giménez. Sin embargo ahora sí que fue a revisarlo al monitor para acabar dando marcha atrás.

Al Atlético le hizo mucho, muchísimo daño el arbitraje de Siebert. A Griezmann la UEFA le impuso dos partidos de sanción, aunque acabó quitándole uno, y el equipo tuvo que remar contra corriente en la fase de grupos por culpa de aquel resultado. El miércoles se lo volverá a encontrar en el Metropolitano ante otro inglés, el Manchester City. En el club tiemblan pero, por supuesto, no van a abrir la boca por temor a las conocidas represalias de la UEFA. Llueve sobre mojado.