La Guardia Civil descubre tres millones de euros en las cuentas bancarias de la mujer de Negreira.

La Guardia Civil ha descubierto que la mujer de José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, ingresó hasta tres millones de euros en sus cuentas bancarias en los años en los que Negreira era vicepresidente del Comité de Árbitros. La Benemérita, en el informe definitivo que ha presentado ante el juez, explica que los ingresos por valor de tres millones de euros en las cuentas bancarias de Ana Paula Rufas -mujer de Negreira- están «aparentemente injustificados».

Además, la Guardia Civil tiene claro que las cantidades millonarias que cobró Negreira por parte del Barcelona no fueron por informes arbitrales. En su texto ya definitivo, la Benemérita concluye que esos informes que alegó el club azulgrana son fantasmas y que los pagos no eran por asesoramiento arbitral.

Tras varios meses de investigación, la Guardia Civil ha presentado al juez Joaquín Aguirre, el magistrado que investiga el caso Negreira, el informe definitivo sobre este escándalo en el fútbol español por el que el Barcelona pagó cantidades millonarias al número dos de los árbitros. Esos 7,5 millones de euros que la entidad azulgrana pagó a José María Enríquez Negreira no están justificados, según la Guardia Civil, y no fueron, añaden, por informes arbitrales, que fue lo que justificó el Barcelona desde el primer momento en el que se desató el escándalo. O al menos esos informes no se encuentran.

Esa asesoría arbitral que Enríquez Negreira habría hecho al Barcelona no han aparecido por ningún lado y lo que sí se ha descubierto es que la pareja del ex número dos de los árbitros llegó a ingresar tres millones de euros en su cuenta bancaria desde 1992 a 2023. Según la Guardia Civil, «está en proceso de estudio en aras de determinar el origen de esos fondos, los cuales, a priori, aparentemente son injustificados por las rentas y rendimientos del trabajo y del capital mobiliario», cita el diario El Mundo.

Además, como novedad en el caso Negreira, la Guardia Civil interrogó a Ernesto Valverde, actual entrenador del Athletic Club, pero hace unos años técnico del Barcelona. Según el extremeño, tuvo conocimiento que el hijo del ex árbitro, Javier Enríquez, sí aportaba informes arbitrales al Barça, pero no recuerda que esos informes le llegarán a él. Valverde, además, indicó a la Guardia Civil que no necesitaba esos supuestos informes porque «como profesional conoce a los árbitros».