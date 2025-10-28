Griezmann rompe con Puma y se pasa a unas botas low cost que están volando en Decathlon

Antoine Griezmann dio mucho que hablar hace un tiempo por un movimiento relacionado con el marketing que también tiene su repercusión sobre el terreno de juego. El delantero del Atlético de Madrid rompió con Puma, la marca que lo acompañó durante más de una década, y llegó a un acuerdo con Decathlon para apostar por unas botas mucho más baratas de la marca Kipsta. Sí, el campeón del mundo con Francia cambió las botas de más de 300 euros por unas que cuestan apenas 80 euros, y el gesto revolución tanto el mercado deportivo como al público en general.

El modelo que ahora luce el jugador galo es el Kipsta CLR Elite FG Red Storm, un diseño que Decathlon ha presentado incluso como «Edición Antoine Griezmann». Son unas botas ligeras, pensadas para jugadores veloces, con una suela especial para césped natural firme y un diseño en color rosa fluorescente que no pasa desapercibido. Lo más llamativo, claro, es su precio, pues se pueden comprar por 79,99 euros tanto en tiendas físicas como en la página web del gigante francés del deporte.

Comparadas con las gamas altas de Nike, Adidas o Puma (que superan fácilmente los 250 euros), la diferencia es abismal. No es de extrañar que este modelo esté volando en la web y las tiendas de Decathlon. Pero detrás de esta decisión no hay solo una cuestión económica. Griezmann ha explicado que lo que más le atrajo de Kipsta es su filosofía: hacer el fútbol accesible para todos. El propio jugador lo dijo en declaraciones al anunciar su fichaje con la marca: «Quiero que cualquier niño que sueñe con ser futbolista pueda tener unas botas como las mías, sin que eso sea un lujo».

Las Kipsta del Decathlon de Griezmann

Además, el acuerdo incluye que el delantero participe en el desarrollo de futuros modelos, aportando su experiencia y sus sensaciones como profesional de élite. No se trata, por tanto, de un simple contrato publicitario, sino de una colaboración técnica y personal. Para Decathlon, este fichaje es un golpe maestro. La marca francesa ha ido ganando terreno en los últimos años con su línea Kipsta, usada ya en ligas profesionales y en academias de formación, pero contar con una estrella mundial como Griezmann supone un salto gigantesco en visibilidad y credibilidad.

Además, rompe el monopolio de las grandes multinacionales del deporte, demostrando que el rendimiento no depende del precio ni del logotipo que lleves en los pies. De hecho, otra marca como Skechers ha seguido sus pasos y también está ganando terreno en el mundo del fútbol con botas muy cómodas, algo más baratas que las de las grandes marcas y muy valoradas por los profesionales.

En el fondo, este cambio de Griezmann simboliza algo más que una simple estrategia comercial, pues representa una declaración de principios. Griezmann siempre se ha mostrado cercano, con los pies en la tierra, y esta decisión encaja con su imagen de jugador comprometido y diferente. Cambiar unas botas exclusivas por unas low cost puede parecer una rareza en un mundo donde las marcas lo dominan todo, pero también es una forma de desafiar el sistema y conectar con los aficionados de a pie.

Y ese movimiento hace que los fans de Griezmann, si quieren sentirse un poco más cerca de su ídolo, ahora pueden hacerlo sin dejarse medio sueldo porque las botas que utiliza el francés en los partidos cuestan menos de 80 euros. Su fichaje por Decathlon no solo cambia las reglas del marketing deportivo, sino que también lanza un mensaje claro: el talento no depende del precio de las botas.