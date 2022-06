Gil Marín: «Se han quemado muchos jugadores por no entender la filosofía de Simeone»

Miguel Ángel Gil Marín, director general del Atlético de Madrid, explicó en México, en el transcurso de la Summit Liga MX 2022, en una entrevista realizada por el ex-delantero rojiblanco Luis García, el modelo de funcionamiento de su club desvelando algunos aspectos íntimos muy interesantes, como su relación con Simeone o la forma en la que el Atlético ha crecido utilizando la fórmula de compartir derechos de futbolistas con inversores externos. «Eso fue algo necesario e hicimos ganar dinero a mucha gente, pero hoy todos los futbolistas son 100×100 nuestros», afirmó.

«Para mí éste ha sido un largo recorrido en el tiempo porque pronto cumpliré 30 años en el Atlético y he podido intervenir en la transformación del club. Desgraciadamente tuvimos que afrontar un proceso judicial que nos llevó a Segunda y que nos obligó a reconstruir todo desde cero», explicó Gil Marín, que admitió el papel crucial que jugaron en el crecimiento del Atlético los TPO (third party ownership), inversores o intermediarios que adquirían parte de los derechos de los futbolistas más destacados de la plantilla.

«Tuvimos que caminar sin agua por el desierto durante cuatro o cinco años y nos vimos en la obligación de aceptar esas condiciones porque era la única fórmula que nos permitía llegar a jugadores importantes. Hicimos ganar mucho dinero a mucha gente, pero eso nos permitió competir y empezar a despegar. Hoy, afortunadamente, el 100×100 de los derechos de los futbolistas de la plantilla son nuestros», admitió el CEO rojiblanco.

Gil Marín fijó el «primer salto de calidad del club» en la temporada 2009-10 ganando la Europa League, aunque por supuesto el verdadero punto de inflexión lo supuso la entrada de Simeone en enero de 2012. .»Ésta ha sido una década maravillosa en la que hemos ido construyendo una marca a través de un gran palmarés deportivo, pero yo siempre digo que un club es lo que representa su masa social. Si no hubiéramos tenido una masa social importante y relevante no hubiéramos podido llegar a nada, nuestro crecimiento habría sido imposible».

«Si tienes estabilidad deportiva y disfrutas de una masa social importante, si tienes cabeza y has aprendido de los errores del pasado y, además, tienes la suerte de vivir en una ciudad grande como Madrid, la suma de todo nos ha permitido experimentar un crecimiento impresionante como marca, pero eso ha sido también gracias al trabajo del cuerpo técnico y de una serie de directivos que yo lidero, pero que son top en sus respectivas áreas», aseguró el directivo madrileño.

El CEO puso en valor la expansión internacional de la marca y explicó que «hoy en día tenemos presencia en muchas partes del mundo con marcas muy fuertes, como Tata en la India o Wanda en China, también disponemos de franquicias en México con el Atlético San Luis o en Canadá con el Atlético Ottawa, pero es que además hemos desarrollado una nueva formulación de academias fuera de España con más de 1.500 niños y 500 niñas. Todo esto va generando un entramado de familias que se unen al club y que nos ayuda a aumentar la masa social. A través de los contratos internacionales que ha firmado la Liga nuestra imagen se ve en 180 países en todo el mundo».

«En la última ampliación que planteamos, en la que entró capital estadounidense, nuestra valoración fue de 1.200 millones de euros. Eso nos indica hasta qué punto ha crecido la marca Atlético de Madrid», agregó Gil Marín.

Sobre los pilares en los que se sustenta su relación con Simeone dijo que «la clave es ser auténtico, no mentir, y tratar de ayudarse uno a otro. Ha sido una bendición para los dos juntarnos. No tengo ninguna duda de que cuando arrancamos en un principio él no tenía el nivel de relevancia y de conocimiento que tiene ahora y, por supuesto, para el Atlético era imprescindible encontrar su estabilidad y él nos la ha proporcionado . Estamos creciendo de manera relevante juntos».

«Andrea Berta es la persona que hace de puente entre nosotros y creo que hacemos un triángulo que es casi un círculo virtuoso. La figura de Andrea es esencial para evitar el desgaste que sin duda tendríamos Diego y yo. Él hace que la relación funcione y en 10 años que llevamos juntos no ha habido un solo mes en el que no hayamos comido los tres. Simeone nos traslada los problemas que pueda haber y Berta y yo asumimos nuestra parte para tratar de solucionarlos. A los tres nos interesa lo mismo y en consecuencia todo es más sencillo, pero todo está basado en que prevalezca el interés del club por encima de todos».

Gil Marín también desveló el procedimiento que siguen en el club para decidir los nuevos fichajes, que son consensuados entre Berta, Simeone y el propio CEO: «En el día a día Berta y Simeone ven el desarrollo de los jugadores nuevos cuando llegan. Ven su evolución, pero también su desgaste y, por supuesto, su rendimiento deportivo. En enero o máximo febrero empezamos ya a preparar la siguiente temporada de acuerdo a las carencias que consideramos que hay en la plantilla. A partir de ahí lo esencial es no traer buenos futbolistas porque sí, sino ser eficaces y eficientes de acuerdo a nuestras necesidades y por supuesto a nuestras posibilidades económicas».

«Solemos filtrar una lista final de tres o cuatro jugadores por demarcación y tratamos de recabar la máxima información posible, pero al final la intuición es esencial. Como suelo decir, fichar un futbolista es como abrir un melón. Nunca estás seguro de lo que te vas a encontrar, pero analizamos con cuidado si el futbolista que llega va a ser capaz de entender la forma en la que Simeone ve el fútbol, y eso tampoco es sencillo. De hecho, hemos quemado a muchos jugadores por esto último. En definitiva pones muchos factores sobre la mesa antes de tomar una decisión final», relató.

Gil también se vanaglorió de los éxitos de la cantera, pero reclamó un cambio de regulación para evitar la fuga de jóvenes valores a otros países europeos: «Solemos tener identificados a los niños que creemos que pueden llegar, pero te encuentras cada año con que equipos de fuera intentan arrebatártelos y eso te obliga a responder con dinero, lo que significa alterar los tiempos de los que antes hablaba, y que son imprescindibles para su formación como futbolistas y como personas. Creo que es imprescindible una regulación desde FIFA o desde UEFA. No debería permitirse tocar a nadie por debajo de 18 años».

En cuanto a la protección de la historia centenaria del Atlético aseguró que «una de nuestras obsesiones es buscar un punto de equilibrio entre la eficacia y los valores. A mí me exigen que el equipo compita, pero también me piden que respetemos nuestra historia, y eso es algo que hacemos continuamente. El nombre de nuestro estadio es Metropolitano y el de la avenida principal es Luis Aragonés. En nuestro escudo están representados el oso y el madroño que nos identifican con Madrid y hemos abierto el paseo de las leyendas para homenajear a los jugadores que han disputado más de 100 partidos con el primer equipo. Elegimos a Futre como imagen del carné de este año para ponerle a los niños referentes de quienes han sido nuestras leyendas».

Preguntado sobre el motivo del crecimiento de la marca afirmó que «más allá del rendimiento deportivo y del crecimiento social nunca hubiéramos llegado hasta aquí de no haber sido por la regulación del sector. En España hemos tenido dos episodios fundamentales para el desarrollo de la Liga: la venta centralizada de los derechos de televisión y el control económico, que te impide endeudarte hasta el punto de poder quebrar. Esto te da la posibilidad de crecer sin límites siempre que tus ingresos te lo permitan. De hecho, lo que se va a imponer en la UEFA va a seguir el mismo modelo que en España. El reglamento de control económico es esencial si queremos darle rigor y seriedad a la Liga porque eso nos permite también atraer inversores externos».

Por último, Gil Marín enfatizó la labor de la Fundación del Atlético de Madrid: «Más que un club de fútbol somos un club social. Utilizamos la Fundación para sacar a gente de la calle y reinsertarla en la sociedad. Trabajamos mucho en Sudamérica y en África y tratamos de hacer lo máximo que podemos. Ahora estamos ayudando en Ucrania, pero durante la pandemia llegamos a servir 5.000 comidas diarias porque por desgracia en este país cada vez hay más gente necesitada».