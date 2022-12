Georgina Rodríguez se abre como nunca antes en una desgarradora entrevista

Georgina Rodríguez siempre recordará el año 2022. Y es que la influencer reconoce que ha sido el más difícil de su vida por la pérdida de uno de sus bebés en el parto. La pareja de Cristiano Ronaldo no acostumbra a dar demasiadas entrevistas, y la que ahora ha concedido a la revista Elle es una de las más sinceras que se le recuerda: «Este año ha sido el más difícil de mi vida. El momento más feliz se convirtió en el más triste y nos acompañará de por vida».

«Si hoy buscas mi nombre en Google resulta que estoy peleada con la familia de Cristiano, que tengo una hermana que me pide dinero y que ha pasado no sé qué con Rosalía… Mi vida es mucho más simple que todo esto: no me gustan los conflictos, nunca me peleo con nadie… pero lo peor es que toda esa información es mentira. Yo, lo único que quiero es estar con mi niñita en el hospital», comentaba cuando hacía la entrevista, momento en el que su pequeña estaba enferma.

«Muchas veces se lo digo a mis amigos. ‘Qué suerte tenéis, que estáis tranquilos en casa’… Pero reconozco que si yo fuera otra persona y leyera todo lo que publica sobre mí, con distancia, también me caería mal… ¡Pero yo no soy así!», se rebela Georgina Rodríguez, que no entra al trapo por su propia salud: «La vida ya te da problemas suficientes y dificultades como para estar luchando con la gente».

«Cristiano es el más guapo»

La influencer recuerda de nuevo cómo conoció al futbolista portugués en Madrid: «Cristiano y yo nos enamoramos a primera vista, cuando le vi por primera vez sentí que el tiempo se paró. Nunca había visto un hombre tan apuesto, tan atento… Es el hombre más guapo que mis ojos han visto. Y sí, soy la novia del mejor futbolista del mundo, pero no hace falta que la gente –y muchas de ellas mujeres–, lo utilice de manera despectiva. Claramente mi relación con él ha permitido que cumpla muchos de mis sueños, pero siempre, tanto antes como después de conocerle, he puesto la misma pasión en todo lo que he hecho… Siendo limpiadora, dependienta o modelo».

Y ahora vive por y para sus hijos y su familia: «Son lo más importante que tengo y cada paso que doy lo marcan ellos. Soy una madre omnipresente en su evolución. A veces me llaman pesada, ¡pero es que no quiero perderme nada! Sin duda, mi hermana Ivana lo es todo para mí. Ella ha sido en muchos momentos, madre, padre, amiga… mi pilar fundamental. Mi apoyo en momentos de soledad y también en los más alegres de mi vida. Y junto a ella, las queridas, son mis amigos de siempre. Nada ha cambiado entre nosotros y me gusta compartir con ellos todo lo que tengo. Mis hijos los quieren tanto que son sus primeros invitados en los cumpleaños. Para mí las queridas son sinónimo de fiesta y amor».