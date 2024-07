La Generalitat descubre 16.000 horas extras sin pagar a los trabajadores de las obras del Camp Nou

Casi el 70% de las empresas subcontratadas por parte de Limak Construction en las obras del Camp Nou, la empresa a la que el Barça confío su nuevo estadio, han presentado irregularidades e impagos por valor de 1,5 millones de euros tras la inspección de trabajo efectuado por parte de la Generalitat de Cataluña. Desde impagos con los salarios a horas extras en el limbo (hasta 16.000 horas extras sin pagar se han descubierto), son casi 1.100 los trabajadores subcontratados afectados tras las investigaciones iniciadas a finales del pasado año.

Todos estos datos son sólamente de la primera fase de reconstrucción del Camp Nou bajo la tutela de Limak Construction, donde de las 59 compañías subcontratadas en las que delegó la empresa turca, 40 de ellas presentaron diferentes tipos de irregularidades según la normativa laboral. No todas, pero sí parte de estas empresas siguen al frente de la actual fase de construcción del nuevo estadio blaugrana.

Entre los afectados hay casi 1.100 trabajadores que han contribuido a las obras del Camp Nou, empleados que o bien verán mejorados sus contratos porque no estaban percibiendo el sueldo correcto, ya sea por convenio o salario mínimo, o bien no estaban percibiendo las horas extras que estaba desempeñando, algunos en jornadas de 10 horas, tiempo extra que no se tradujo en más dinero y que ahora se le debe abonar.

En algunos de los casos, el perjuicio mensual de los trabajadores se situaba, como poco, en unos 400 euros que no estaba percibiendo, aunque en casos puntuales la pérdida podía ascender hasta los mil euros, ya sea por aplicar un convenio erróneo o mal calculado, o por las mencionadas horas extras. La suma de todo esto asciende hasta el millón y medio de euros.

Por el momento, una gran parte de las empresas irregulares que ha detectado la Generalitat de Cataluña en su inspección de trabajo, según apunta El Periódico, ha optado por subsanar estas irregularidades, abonando alrededor de 740.000 euros en salarios a sus empleados y unos 360.000 euros a la Seguridad Social. Cabe destacar también otros 310.000 euros en concepto de horas extras trabajadas y no abonadas por estas empresas, que cifran en 16.000 horas que se habían ido al limbo y que tras la inspección han sido subsanadas.

Irregularidades en las obras del Camp Nou

Este volumen económico tan alto en irregularidades, de 1,5 millones de euros, comprende tan solo los meses de noviembre, diciembre y enero pasados, por lo que los meses más venideros, como son febrero, marzo, abril, mayo y junio aún están por examinar y valorar, donde se podrían encontrar más irregularidades como apunta el propio El Periódico, que asegura que hay nuevas denuncias por irregularidades laborales y explotación en la actual fase de construcción del Camp Nou por parte de las subcontratas de Limak Construction.

Al concreto señalan a la empresa Eurobau SRL, filial rumana de Eurobau, que ha traído a trabajadores de Rumanía a los que ha hospedado en un hotel de Calella y de la que denuncian que sus obreros están recibiendo impagos y presuntamente estarían sin contrato, por ende sin dar de alta en la Seguridad Social, lo que podría ocasionar una nueva oleada de irregularidades, impagos y sanciones al Barça por las obras del Camp Nou.