El futbolista Gary Medel, envuelto en un escándalo sexual: «A ver la conchita, mándame un vídeo rico»

Gary Medel está en el ojo del huracán, y no precisamente por algo futbolístico. En las últimas horas, las redes sociales se han visto inundadas con capturas de pantalla que supuestamente muestran una conversación del futbolista chileno, ex del Sevilla entre otros clubes, con una mujer que no sería su actual pareja, Francisca González. Los mensajes, de tono bastante íntimo, fueron difundidos por la periodista Cecilia Gutiérrez, quien no dudó en compartir el material en sus historias de Instagram, desatando un verdadero terremoto mediático.

Según la información que circula, las capturas muestran a Medel manteniendo un intercambio de mensajes con una joven aún no identificada. En las conversaciones, el Pitbull se muestra bastante cercano e incluso coquetea abiertamente con ella, pese a estar en una relación estable. En uno de los textos que más revuelo causó, el futbolista escribe: «Ya po, juntémonos. La Fran no cacha ni me revisa el celu», lo que muchos interpretaron como una clara señal de infidelidad. En otro mensaje, más explícito, se puede leer: «Mándame video rico». Y la cosa no queda ahí, porque le llega a decir «A ver la conchita».

El chat del gary medel que mostró la ceci gutierrez, un galán pic.twitter.com/1joSWpIUs2 — Ampi (@ampiciliina) November 12, 2025

Gary Medel y su novia Francisca

La situación ha causado sorpresa porque Gary Medel y Francisca González habían hecho pública su relación hace muy poco tiempo. De hecho, ambos habían compartido fotos juntos durante un viaje a Río de Janeiro, mostrándose felices y enamorados. Por eso, la filtración de estos supuestos mensajes puede romperlo todo. Hasta ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas al respecto, aunque la periodista que difundió los mensajes asegura que el material es auténtico y que proviene de una fuente confiable.

El nombre de Medel rápidamente se volvió tendencia en X (antes Twitter). Muchos también recordaron que no es la primera vez que el futbolista enfrenta escándalos mediáticos relacionados con su vida amorosa, lo que ha mantenido su nombre constantemente en la prensa rosa de su país. A pesar del revuelo, el jugador se ha mantenido en silencio absoluto. No ha publicado nada en sus redes sociales y tampoco ha aparecido en medios para aclarar la situación. Su entorno más cercano, por ahora, guarda la misma discreción, aunque algunas versiones aseguran que Francisca González estaría muy afectada por todo lo ocurrido.