Los jugadores del Reus siguen en pie de guerra: la directiva sólo paga a 11 futbolistas y vuelven a denunciar

Los jugadores del Reus durante una rueda de prensa (Foto: @CanalReusEsport)

Los integrantes de la primera plantilla del Reus ha afirmado este jueves que la directiva del club "no dice la verdad", que ésta solo "ha hecho efectivo el pago a 11 de los jugadores que interpusieron el procedimiento abreviado" tras los impagos y que, como réplica al no sentirse representados, han decidido "no tener capitán"