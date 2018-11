Cristiano manda a casa al Valencia (1-0)

El United ganó en el último minuto y el Valencia queda eliminado de la Champions League Cristiano Ronaldo dio una fantástica asistencia a Mandzukic y cuajó un gran partido

El Valencia dice adiós a la Champions League. Y lo hace de manera dura, pues a la vez que terminaba su partido ante la Juventus marcaba Fellaini y daba la victoria al Manchester United en el otro duelo del grupo H, dejando en la cuneta a un conjunto valencianista. Hicieron un partido muy digno los de Marcelino en el Juventus Arena, pero una genialidad de Cristiano Ronaldo acabó en un tanto de Mandzukic que a la larga manda a casa al Valencia (1-0).

El encuentro arrancó con un Cristiano Ronaldo muy enchufado. Tenía ganas de resarcirse el crack portugués tras su injusta expulsión en Mestalla, y en apenas tres minutos ya había disparado dos veces. El Valencia salió espeso, pero fue mejorando poco a poco sobre el césped del Juventus Stadium, aunque las llegadas más peligrosas, sin llegar a ser ocasiones clamorosas de gol, las protagonizaban los locales.

La primera clara para los de Allegri llegó en el minuto 24. Cristiano Ronaldo remató desde el centro del área un centro desde la izquierda, pero entre que los defensas valencianistas le encimaron bien y que no fue su mejor golpeo, su disparo se marchó desviado. Fue el primer gran aviso de la Juventus, y poco después llegó también la primera del Valencia, un disparo potente y cruzado de Wass que pasó cerca del palo derecho de Szczesny.

Fue un primer tiempo de fuerzas muy parejas. Ninguno de los dos equipos llegó a ser superior al otro en 45 minutos muy disputados. El Valencia se jugaba la vida y lo demostraba sobre el césped cuajando una buena primera parte, y pudo adelantarse al borde del descanso con una clamorosa oportunidad de Diakhaby, cuyo testarazo a la salida de un córner lo despejó Szczesny con una gran mano.

Apenas cambió la cosa tras el paso por los vestuarios. La igualdad seguí siendo máxima y los dos equipos defendían mejor que atacaban… Hasta que apareció Cristiano Ronaldo con una jugada personal espectacular y un pase de la muerte para que Mandzukic adelantara a la Juventus en el minuto 59 de partido. Estuvo cerca el luso de hacer el segundo de cabeza en el 73′, pero paró bien Neto.

La Juve jugó sus mejores minutos tras ponerse por delante. El 1-0 hacía que el Valencia dependiera de un Manchester United que no pasaba de las tablas ante el Young Boys en Old Trafford. El Valencia apretó y protagonizó varias llegadas peligrosas, pero no fue capaz de igualar la contienda. Acabó el partido y todo apuntaba a que los de Marcelino se iban a jugar el pase en Mestalla, pero Fellaini marcó en el descuento ante el Young Boys, dio el triunfo el United y eliminó al Valencia de la Champions.