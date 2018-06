Segundo partido y primer match-ball. España afronta el duelo de esta noche ante Irán (20.00 horas, hora peninsular) con la necesidad de lograr una victoria que encarrile el pase a octavos. Por eso los nuestros irán… a por el triunfo. Cualquier otro resultado complicaría mucho el futuro de la selección de Fernando Hierro en este Mundial. Enfrente, el combinado de Carlos Queiroz, muy inferior a España, pero que ya lleva tres puntos y al que un empate ante La Roja pondría con un pie en unos históricos octavos.

España afronta el duelo ante Irán superado el estrés postraumático del caso Lopetegui. La selección supo levantarse de todos los sopapos que se llevó la semana pasada, incluidos los del propio partido ante Portugal que fue una serie de catastróficas desdichas. Pero ni por esas hincó la rodilla España. El empate final de Cristano Ronaldo nos dejó de bajón, pero vistas las demás candidatas, el punto sabe a victoria.

Los focos apuntarán a De Gea y esperemos que no le deslumbren. Su cantada ante Portugal le puso en mitad del debate… pero no ha caminado solo. Le arroparon sus compañeros y le ha arropado después el seleccionador, que confirmó que no habrá cambio de guardia en la portería de España. No se le augura un partido complicado a De Gea, pero un nuevo fallo –no lo consienta Dios– le haría pasar de señalado a proscrito.

Del resto no habrá debates ni cambios, más allá del retoque de Carvajal por Nacho. La vuelta del lateral del Real Madrid permitirá a España una mayor simetría en ataque, aunque le privará del oficio de Nacho, cuyas actuaciones viven instaladas en la regularidad de la excelencia. Los otros diez serán los mismos que ante Portugal, primero porque se lo ganaron y después porque Hierro no tiene otros que le gusten más.

Irán está viviendo en Rusia el cuento de Las mil y una noches. Sus tres puntos ante Marruecos le llevan a soñar con los octavos

Enfrente estará una Irán que está viviendo en Rusia el cuento de Las mil y una noches. Sus tres inesperados puntos frente a Marruecos dan al equipo de Carlos Queiroz una oportunidad histórica: meterse en octavos de final. Antes tendrían que firmar una heroicidad ante España (no perder), pero esta Irán es más bruja que cenicienta.

Los dicen sus datos: 23 partidos oficiales sin perder lleva la selección iraní, a la que Queiroz ha puesto en el mapamundi del fútbol. El ex técnico del Real Madrid cogió las riendas de Irán en 2011 y eran la séptima selección de Asia, ahora son la primera y con un punto más podrían meterse en octavos del Mundial. Puede que lo logren, pero ante España esperemos que no.