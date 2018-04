Dugarry ataca a Neymar: “Con su actuación, escupe al PSG”

Neymar vuelve a ser el epicentro de las noticias en Francia. El PSG consiguió la pasada jornada el título de Liga y el comportamiento de Ney está dando mucho que hablar. El brasileño celebró la victoria del conjunto parisino a su manera: jugando una partida de póquer con sus amigos.

La actitud mostrada por el futbolista ha sentado muy mal tanto al club como a la afición. Christophe Dugarry, ex jugador francés, ha sido uno de los primeros en cargar contra el delantero en el programa Team Duga de RMC Sport: “¿Cómo Neymar no podía estar allí con sus compañeros con el título en juego? ¿Cómo podemos darle la etiqueta de líder a Neymar cuando no viene a compartirlo?”.

El ex azulgrana se encuentra en Brasil recuperándose de su lesión, pero según Dugarry, eso no es excusa suficiente para su mala actitud.”¿Cómo es posible que el PSG pueda aceptar algo semejante? ¿Cómo puede mirar a sus compañeros en los ojos al comportarse de esta manera? Él escupe al club. Creo que es una barbaridad. Si estaba en el Barça, habría que devolver sin ningún problema. Si fuera del PSG estaría muy enfadado”, confesó.

Además, finalizó la intervención aludiendo al ego de los futbolistas: “No puedo soportar esos jugadores que solo se miran en el ombligo. Es el colectivo quien gana los partidos, nunca son las individualidades. Y creemos que el PSG puede ganar la Champions League con actitudes como esas … “, confluyó.