El futuro de Mou, en el aire: la directiva de United duda y él quiere más fichajes

La eliminación del Manchester United a manos del Sevilla en octavos de final de la Liga de Campeones ha puesto a José Mourinho en el punto de mira. La estrategia elegida por el técnico portugués ante los sevillanos ha desatado todo tipo de críticas y diversos medios apuntan a que ‘The Special One‘ podría no continuar la próxima temporada a los mandos de los red devils. Aunque cuenta con la confianza total del presidente de la entidad.

Mourinho quiere hacer una revolución total en el equipo. Pretende realizar el próximo verano un desembolso a la altura del Manchester City y quiere fichar mínimo cuatro grandes jugadores. No tiene suficiente con los 350 millones de euros que han salido de las arcas del club desde su llegada al banquillo. Algo que, por otro lado, parte de la directiva le recrimina.

Son varios los medios ingleses que afirman que parte de la cúpula del United duda de que lo mejor para el club sea la continuidad del técnico. Pese a que tiene contrato en vigor, hasta 2020, han quedado muy decepcionados por la imagen que ha dado el equipo en los octavos de final. Consideran que tal inversión debería dar para elaborar un fútbol de más calidad.

El técnico portugués, pese a todo, no se plantea salir y exige más efectivos. Quiere un compañero para Bailly y en las islas británicas apuntan a que quien gusta es Samuel Umtiti. Además, buscaría un mediocentro. No tendría suficiente con Pogba, con el que no guarda muy buena relación, y señalan a que Verratti es el hombre que interesa. Por otro lado, está el sonado interés en Bale y Lewandoski. En total cuatro jugadores que lanzarían la inversión a más de 400 millones de euros.

A ello habría que sumarle la posible renovación de De Gea. Pese a que el portero es deseado por el Real Madrid, en Manchester no se rinden. Quieren que prolongue su vinculación más allá de 2019. Para ello, deberían equipararle con Alexis Sánchez y Pogba a nivel salarial.

Desde Old Trafford discrepan con realizar un esfuerzo de tal magnitud. Además, dudan de que, en caso de hacerlo, el equipo vaya a mejorar su juego. No confían en que Mourinho haga jugar mejor a sus jugadores.